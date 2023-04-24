Атака дронов продолжается: в пару километрах от места падения БПЛА в Подмосковье нашли новые
Недалеко от Москвы у города Ногинск упал начиненный взрывчаткой беспилотник. Вскоре за несколько километров россияне нашли еще несколько летательных объектов.
В Богородском округе и Павло-Посадском городском округе, оба в Подмосковье, 24 апреля обнаружили еще 2 дрона. Об этом пишут российские СМИ.
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Квадрокоптер с камерой обнаружили неподалеку от места падения дрона со взрывчаткой
В силовых структурах России сообщили, что в нескольких километрах от места падения беспилотника самолетного типа в Богородском округе Подмосковья обнаружили небольшой квадрокоптер с камерой.
По одной из версий оккупантов, этот квадрокоптер мог корректировать огонь беспилотника со взрывчаткой, упавшего неподалеку.Справка. В ночь на 24 апреля севернее Москвы упал 85-килограммовый БпЛА. Российские СМИ заявили, что он похож на UJ-22 Airborne и был начинен 17 килограммами взрывчатки. По их словам, он упал из-за того, что кончился запас топлива и мог пролететь 800 километров.
В нескольких километрах от упавшего в лесополосе беспилотника украинского производства возле одного из домов в СНО "Таганский Восточный" найден небольшой квадрокоптер с камерой. В настоящее время обрабатывается версия, что он мог выполнять функцию коррекции самолетного беспилотника в режиме онлайн,
– сообщили в ведомстве.
Интересно, что флешки внутри дрона не было. При этом оккупанты заметили, что пролететь так далеко, как UJ-22, он не может по характеристикам. Значит, запустили его где-то недалеко от места падения.
В соседнем округе обнаружили БПЛА с парашютами
Также в Павлово-Посадском городском округе был обнаружен беспилотник с двумя парашютами. Беспилотник увидел 47-летний местный житель.
Дрон спустился на двух парашютах рядом с его участком – в дом, в котором никто не живет. В России сообщили, что взрывчатых веществ и взрывных устройств на нем не обнаружено. Внешне он напоминает российский БПЛА "Орлан-10".