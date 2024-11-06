Беспилотники атаковали Дагестан

В Республике Дагестан утро началось горячо. Оттуда поступают сообщения об атаке беспилотников.

Утром в Дагестане произошли взрывы, передает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Громкое утро в Дагестане

По словам жителей Каспийска, взрывы прогремели около 8:00.Над городом сбивают заблудшие дроны. В сеть попало видео, на котором зафиксировано уничтожение одного из БПЛА.

Как пишут росСМИ, Каспийск, предварительно, был атакован беспилотником А-22 "Летучая лиса".

Глава Дагестана Сергей Меликов уже официально подтвердил информацию об уничтожении дрона над Республикой.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься в срок для безопасности жителей республики,

– утешает приспешник Кремля дагестанцев.

Аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу. Из-за атаки беспилотника задержаны три рейса: два в Москву и один в Пермь.

Отметим, что Каспийск расположен в более чем 1000 киломерах от украинской границы.

Жители города сообщают о повторной атаки беспилотников на город.

Уничтожение дрона над Каспийском: смотрите видео



Дрон безопасно пролетает над дальним Каспийском: смотрите видео

Вероятно, есть прилет в Каспийске: смотрите видео



К слову, в ночь на 6 ноября россияне традиционно атаковали Украину дронами. Силам обороны удалось уничтожить более половины вражеских "Шахедов".