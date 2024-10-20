Дроны атаковали завод Свердлова в России: показываем на карте город Дзержинск

В ночь на 20 октября дроны атаковали крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ. Он расположен в Дзержинске Нижегородской области.

Стоит отметить, что завод имени Свердлова находится под санкциями стран ЕС и США. Где расположен город Дзержинск и сам завод, 24 Канал показывает на карте.

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Беспилотники атаковали завод в Дзержинске

Дзержинск расположен в Нижегородской области России, в 40 километрах от областного центра. По словам СБУ, от украинской границы до российского завода – около 900 километров.

На этом заводе россияне производят взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Где расположен город Дзержинск: смотрите на карте

К слову, в ночь на 20 октября беспилотники атаковали не только Нижегородскую область России. По словам самих россиян, 43 БпЛА якобы было ликвидировано над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской, 6 – над Брянской, один – над территорией Московской области.