Уже не звезда: в ГУР рассказали, почему беспилотники Bayraktar почти не используют на фронте

В начале полномасштабной войны БПЛА Bayraktar был настоящей звездой и одним из символов борьбы, о нем даже слагали песни. Но впоследствии появились новые модели дронов.

Сейчас Bayraktar уже не используется так широко, как раньше. И на это есть причины.

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Успехи турецких беспилотников

OSINT-проект Oryx, занимающийся разведкой на основе открытых источников (фото и видео), привел статистику успешных попаданий по технике россиян с помощью БПЛА Bayraktar.

Сколько техники поразили Bayraktar TB2 в начале войны:

пять танков;

шесть буксируемых артиллерийских установок;

шесть кораблей;

два состава материально-технического обеспечения;

две реактивные системы залпового огня;

две зенитные установки;

десятки ракет типа "земля-воздух".

Что изменилось

Офицер Главного управления разведки Владимир Валюх говорит, что теперь эти турецкие беспилотники "ограниченно полезны". Хотя дроны до сих пор крайне важны для фронта, есть определенные тактические ограничения.

Россияне укрепляют свою противовоздушную оборону и совершенствуют средства радиоэлектронной борьбы. Так что "байрактары", по словам разведчика, теперь используют ограниченно. Владимир Валюх сообщил, что последний полет TB2, который он наблюдал, длился всего полчаса. Он поблагодарил Турцию за это оружие, но констатировал, что "трудно найти ситуации, где их можно использовать"

Турецкий производитель не так скептичен

В компании Baykar, производящей дроны, говорят, что "Байрактары" могут оставаться в воздухе 27 часов. А то, что нет видеофиксации работы беспилотников, еще не означает, что дроны не используют.

В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используют для осуществления ежедневных полетов для отслеживания целей, что может быть столь же ценным, как и атака,

– говорит генеральный директор компании Халук Байрактар.

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