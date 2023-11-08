Нужно готовиться: в Воздушных силах рассказали, какие БПЛА, кроме "Шахедов", разрабатывает враг

Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе Shahed-136. Также враг активно работает над усовершенствованием собственных беспилотников.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Есть надежда, что запасы и возможности производства Ирана не бесконечны. Однако только за сентябрь Россия запустила около 500 "Шахедов". Также несколько сотен зафиксировали и в октябре.

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Кроме того, Россия уже открыла один завод, связанный с "Шахедами". Но пока неясно, что именно они там будут производить.

Открыли один завод. Хотят другой. Но какое это производство – пока неизвестно. Будут ли они там полноценно их изготавливать или отдельные компоненты делать и дополнять запчастями из Ирана… В принципе нужно готовиться к тому, что, кроме "Шахедов", будут и дроны российского производства,

– отметил Игнат.

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Какие еще дроны может использовать Россия

Как отметил Игнат, Россия уже кичится своими беспилотниками "Куб", которые запускают по восточным регионам Украины. Также есть "Ланцеты". Оккупанты пытаются модернизировать их, чтобы они летали на расстояние более 100 километров.

Есть над чем работать. Нужны средства, которые будут сбивать их. Их нужно больше. Нельзя забывать о средствах РЭБ, способных серьезно влиять на деятельность враждебных БПЛА. Клин клином. Этим занимаются и Силы обороны, и государство.

– рассказал Игнат.

Беспилотники на войне: коротко