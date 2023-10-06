Несколько групп "Шахедов" находились в украинском небе: где фиксировали угрозу
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики снова запустили на Украину ударные беспилотники. Дроны-камикадзе типа "Шахед" вылетели из полигона Чауда в оккупированном Крыму.
В настоящее время неизвестно, каким будет вектор движения российско-иранских ударных беспилотников. Поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, а также к сообщениям Воздушных сил, рассказывающих о передвижении "Шахедов". Все это может сохранить жизнь от последствий вражеской атаки – будь то попадания или падения обломков.
К теме Знаем тактику и справляемся: в ОК "Юг" рассказали, как противодействуют ночным атакам дронов
Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.04:00 Отбой угрозы БПЛА.03:47 Отбой в Житомирской области03:45 Тревога отменена в большинстве областей. Еще "красные" на карте на этот момент Одесская область и Житомирская. Об угрозе для этих регионов Воздушные силы предупреждали отдельно.02:24 В Воздушных силах предупредили о движении ударных БПЛА типа "Шахед" из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района. Там призвали жителей района находиться в укрытиях.02:02 В телеграм-канале Monitor отметили, что угроза "Шахедами" в Кировоградской области, в частности в городе Кропивницкий, Черкасской и Винницкой области, курсом на Север, а также в акватории Черного моря в направлении Юга Одесской области на Измаил – Рени. 01:58 Воздушные силы отметили, что наблюдается еще несколько групп ударных БПЛА типа "Шахед" из Черного моря в направлении Измаильского района. Там подчеркнули, что курс дронов-камикадзе может меняться. 01:55 Воздушная тревога звучала в Хмельницкой и Черновицкой областях. Там угроза атаки "Шахедами". 01:51 Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА через Николаевскую область курсом в Кировоградскую и Черкасскую области; курсом на Юго-Запад в направлении Винницкой области и курсом на Северо-восток в направлении Полтавской области. 01:18 Воздушные силы призвали жителей Черкасс и Кропивницкого направляться в укрытие. 01:17 Воздушная тревога звучала в Винницкой и Черкасской областях. Все из-за движения российско-иранских беспилотников типа "Шахед". 00:46 Воздушные силы призывали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях. 00:28 В Воздушных силах предупредили жителей Одесской области, что "Шахеды" улетают в их направлении.00:02 Воздушные Силы призывали жителей Николаева находиться в укрытиях.00:00 В Воздушных силах рассказали, что несколько групп "Шахедов" улетают в разных направлениях. В частности, одна группа БПЛА курсом на Север в Одесскую и Николаевскую области; другая группа в Запорожской, Донецкой и Харьковской области; а третья – в Кировоградскую область.
В Воздушных силах указали, что оккупанты совершили пуски ударных БПЛА типа "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму. Объявление воздушной тревоги в южных и восточных областях нашего государства произошло в 22:30 – 23:20.
Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– предупредили в Воздушных силах.
В Силах обороны Юга Украины призывали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Атака Украины "Шахедами" ночью 5 октября
- Россияне вечером 4 октября запустили беспилотники типа "Шахед" из аннексированного Крыма. Уже ночью 5 октября взрывы слышали жители Кропивницкого и Миргорода. Как выяснилось, это была работа украинского ПВО.
- О взрывах также сообщали и жители Одесской области. В ОВА подчеркнули, что может работать по вражеским объектам украинская Противовоздушная оборона.
- Уже с утра в тот же день Генштаб ВСУ отметил, что нашим защитникам удалось уничтожить 24 "Шахеда". Общее количество запущенных беспилотников составляло 29 единиц.
- Однако в результате ночной атаки были также и попадания. В частности, в Кировоградской области оккупанты атаковали объект инфраструктуры, там возник пожар.