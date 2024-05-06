Могут стать лидерами в мире, – Боррель высказался об украинских беспилотниках

Украинские компании, которые производят беспилотники, могут стать мировыми лидерами. В частности, Евросоюз и компании европейского ОПК должны перенять опыт наших беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель во время форума оборонной промышленности Украины – ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

К теме Командующий Сухопутных войск рассказал, что стало главным в войне и как победить врага

ЕС видит успешные последствия от действий украинских беспилотников

Главный дипломат ЕС говорит, что в 2023 году он посетил более 200 украинских производителей беспилотников. По его словам, на войне в Украине "новаторскую роль играют технологии 21 века", в том числе и беспилотники, которые уничтожают современные танки.

Я увидел, как инновационные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сделанные в Украине, могут стать мировыми лидерами. Они реагируют на это, потому что они чувствуют потребность в этом,

– сказал Боррель.

Кроме того, главный дипломат Евросоюза призвал европейские компании поддержать украинских производителей и инноваторов в производстве отечественных беспилотников.

Украинские дроны поразили очередное вражеское судно