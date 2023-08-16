Оккупанты придумали атаку дронов на Крым и уже отчитались об их сбитии
16 августа 2023, 13:51Читати новину українською
В течение нескольких недель временно оккупированный Крым систематически атакуют беспилотники. Россияне снова жалуются из-за неизвестных БПЛА над полуостровом.
В Крыму снова неспокойно. Российские СМИ снова жалуются на попытку атаковать полуостров неизвестными беспилотниками 16 августа. 24 Канал.
Смотрите также Боятся далеко отплывать: в ВМС ответили, что с кораблями России после атак морских дронов
ПВО якобы уничтожило украинские дроны
По информации росСМИ, 16 августа около 11 часов Киев беспилотниками попытался атаковать объекты на территории Крыма. Минобороны врага сообщило, что дрон обнаружили и уничтожили средствами ПВО.
В то же время никаких фото или видео с беспилотными летательными аппаратами нет, так что подтвердить тезисы российской пропаганды нечем.
Беспилотники атакуют Крым: последние новости
- Взрывы, раздававшиеся во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа, были спецоперацией Службы безопасности Украины. Как рассказали наши источники, СБУ и организовала тот "хлопок". 17 дронов атаковали логистическую базу русских войск недалеко от Евпатории. Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.
- Вблизи временно оккупированного украинского города Керчь на Крымском мосту 12 августа снова раздавались взрывы. Впоследствии на месте вероятных "прилетов" был виден густой серый столб. дыма. В мониторинговых телеграмм-каналах сообщали, что вблизи Керчинского моста в Керчи прогремели 4 громких взрыва. Там подчеркнула, что якобы Крымский мост находится под атакой неустановленных дронов.
- Россияне также посетовали, что якобы была попытка атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Традиционно в этом обвинили Вооруженные Силы Украины. Около 5 утра 10 августа Украина якобы попыталась атаковать дронами военный аэродром. в Новофедоровке. По данным захватчиков, российская ПВО якобы "предотвратила атаку".