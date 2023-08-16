Оккупанты придумали атаку дронов на Крым и уже отчитались об их сбитии

В течение нескольких недель временно оккупированный Крым систематически атакуют беспилотники. Россияне снова жалуются из-за неизвестных БПЛА над полуостровом.

В Крыму снова неспокойно. Российские СМИ снова жалуются на попытку атаковать полуостров неизвестными беспилотниками 16 августа. 24 Канал.

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ПВО якобы уничтожило украинские дроны

По информации росСМИ, 16 августа около 11 часов Киев беспилотниками попытался атаковать объекты на территории Крыма. Минобороны врага сообщило, что дрон обнаружили и уничтожили средствами ПВО.

В то же время никаких фото или видео с беспилотными летательными аппаратами нет, так что подтвердить тезисы российской пропаганды нечем.

Беспилотники атакуют Крым: последние новости