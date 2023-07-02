Бабушка подростка, из-за смерти которого начались протесты во Франции, просит людей остановиться

Несколькими днями ранее полицейские убили подростка во Франции. Это стало причиной массовых беспорядков, всколыхнувших страну. Бабушка парня обратилась к протестующим.

27 июня полицейский в Нантере убил 17-летнего Нахеля. После этого по городам Франции прошлись погромы. Протестующие таким образом решили продемонстрировать свое возмущение действиями правоохранителей.

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Бабушка просит остановиться

На пятый день беспорядков бабушка Нахеля обратилась к протестующим. Она просит их остановиться.

Я говорю людям, которые разрушают вещи: остановитесь. Не бейте окна, не крушите школы, не крушите автобусы. Остановитесь, это же мамы в автобусах, это же мамы, которые гуляют на улице,

– призвала Надя, бабушка Нахеля.

Надя подчеркнула, что ее внук мертв. И что у ее дочери Нахель был единственным сыном. И что в тот день она потеряла и Нахеля, и свою дочь, ведь у нее "не осталась жизнь".

В то же время она подчеркнула, что злится на двух полицейских, ударивших ее внука по голове прикладами. А еще на выстрелившего 17-летнему подростку прямо в сердце. Бабушка отметила, что милиционер "мог бы выстрелить в ногу, в руку".

У меня сердце болит. Он отнял у меня внука. Этот человек должен заплатить, как и все остальные. Те, кто нарушает закон и избивает полицейских, также будут наказаны. Я верю в справедливость. Я верю в справедливость,

– подчеркнула она.

Полицейский убил подростка во Франции: что известно