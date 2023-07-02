Бабушка подростка, из-за смерти которого начались протесты во Франции, просит людей остановиться
Источник:BFMTV
Несколькими днями ранее полицейские убили подростка во Франции. Это стало причиной массовых беспорядков, всколыхнувших страну. Бабушка парня обратилась к протестующим.
27 июня полицейский в Нантере убил 17-летнего Нахеля. После этого по городам Франции прошлись погромы. Протестующие таким образом решили продемонстрировать свое возмущение действиями правоохранителей.
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Бабушка просит остановиться
На пятый день беспорядков бабушка Нахеля обратилась к протестующим. Она просит их остановиться.
Я говорю людям, которые разрушают вещи: остановитесь. Не бейте окна, не крушите школы, не крушите автобусы. Остановитесь, это же мамы в автобусах, это же мамы, которые гуляют на улице,
– призвала Надя, бабушка Нахеля.
Надя подчеркнула, что ее внук мертв. И что у ее дочери Нахель был единственным сыном. И что в тот день она потеряла и Нахеля, и свою дочь, ведь у нее "не осталась жизнь".
В то же время она подчеркнула, что злится на двух полицейских, ударивших ее внука по голове прикладами. А еще на выстрелившего 17-летнему подростку прямо в сердце. Бабушка отметила, что милиционер "мог бы выстрелить в ногу, в руку".
У меня сердце болит. Он отнял у меня внука. Этот человек должен заплатить, как и все остальные. Те, кто нарушает закон и избивает полицейских, также будут наказаны. Я верю в справедливость. Я верю в справедливость,
– подчеркнула она.
Полицейский убил подростка во Франции: что известно
- Нахель погиб во вторник 27 июня вблизи станции RER, расположенной в префектуре Нантер. Его на съемном автомобиле задержали двое полицейских на мотоциклах, чтобы провести проверку.
- Один из офицеров выстрелил парню прямо в грудь, нанеся ему травмы не совместимые с жизнью. Правоохранитель пытался оправдать свои действия. Мол, ребенок отказался подчиниться его приказам.
- Реальность же другая. Появившееся в сети видео полностью опровергло слова полицейского. И этот ролик шокировал как верхушку власти в стране, так и жителей Франции. Убийство Нахеля спровоцировало самые масштабные беспорядки за последние годы.
- Многие молодые люди, проживающие в рабочих кварталах по всей Франции, каждую ночь выражали свой протест. Они срывали свой гнев на стражах порядка, органах власти, занимались грабежом, а также уничтожением всего вокруг.
- К слову, 38-летнему полицейскому, застрелившему Нахеля, предъявили обвинение. В четверг его заключили в тюрьму за умышленное убийство.
- Самого Нахеля похоронили в субботу 1 июля. Он покоится на кладбище Мон-Валерьен в Нантере. Провожали его в последний путь мама, бабушка и несколько сотен небезразличных жителей.