Беспорядки, слезоточивый газ и раненые: как в Брюсселе прошли COVID-протесты

В Бельгии десятки тысяч человек собрались на протест против усиления ограничений из-за COVID-19. Впоследствии митингующие начали бросать камни в полицию, жечь мусорные баки.

Предварительно известно, что на протест пришло ориентировочно 35 тысяч человек. Об этом сообщает издание со ссылкой на местную полицию.

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В Бельгии на COVID-протестах пострадали люди

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Брюсселя в воскресенье (говорится о 21 ноября – 24 канале) в знак протеста против усиленных COVID-ограничений, введенных правительством Бельгии, чтобы противостоять последней вспышке случаев коронавируса.

– говорится в сообщении.

Сначала люди исполнили антифашистскую песню "Bella Ciao", держали в руках надписи "Вместе за свободу" и кричали "Свобода! Воля! Свобода!" Они отправились в штаб-квартиру Евросоюза.

По данным полиции, демонстрация переросла в насилие тогда, когда митингующие:

начали забрасывать полицейских камнями;

крушить автомобили;

поджигать мусорные баки.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Протесты против COVID-ограничений прошли в Бельгии: смотрите видео

Мирный протест перерос в столкновения с полицией: смотрите видео

Люди жгли мусорные баки и бросали камни: смотрите видео

Почти полсотни человек задержала полиция

Пресс-секретарь полиции Ильзе Ван Де Кере рассказала, что 42 протестующих задержали, а двоих арестовали по обвинениям в насильственных действиях.

В столкновениях пострадали трое полицейских и один демонстрант,

– рассказала спикер.

Предварительно известно, что люди также выступали против рекомендации правительства вакцинироваться.

Кроме того, они вышли на протест прежде всего потому, что власти Бельгии решили в обязательном порядке вернуть людей почти на полную дистанционную работу (с исключением одного дня в неделю) и ввести масочный режим с 10-летнего возраста.

Люди протестовали против введения COVID-ограничений / Фото АР

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