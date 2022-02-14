Беспрецедентный шаг Киева: как Украина заставит наказать Кремль

МИД Украины использует международные площадки, чтобы заставить Россию угомониться и объяснить, что ее войска делают на нашей границе. В то же время, Киев имеет право инспектировать позиции врага.

Начнем с главного скандала понедельника – посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы допустил вероятность того, что Украина откажется от вступления в НАТО. Но если это поможет достичь мира.

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Реакция на заявление Пристайко

На вопрос журналиста "рассматривает ли Украина вариант невступления в НАТО" посол ответил: "Мы готовы проявить гибкость, учитывая ту угрозу, которая есть на сегодняшний день".

Такое заявление в эфире ВВС Radio тут же вызвало шквал негодования и даже призывов отозвать Пристайко из Лондона. Мол, зачем такой посол?



Пристайко якобы допустил, что Украина откажется от вступления в НАТО / Фото "Радио Свобода"

Кроме того, это тут же вызвало реакцию во властных кабинетах, причем не только украинских. В Минобороны Великобритании поспешили заявить, что Лондон будет приветствовать любое решение Киева.

Вдобавок и в Кремле поспешили потешиться, что такое заявление Пристайко – хороший повод западным союзникам задуматься, и все же отказать Украине во вступлении в Альянс.

Хотя пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и добавил, что это всего лишь слова, за которыми вряд ли стоят действия. Ведь ориентация на ЕС и НАТО закреплена в украинской Конституции.



Песков заявил, что это всего лишь слова / Фото Getty Images

К слову, потребовали объяснений от Пристайко и в Офисе Президента Украины. Добавив, что наша страна не намерена отказываться от своего многолетнего курса.

Позже, в МИД Украины также добавили, что слова Пристайко вырвали из контекста. Кроме того, за фразой "Украина готова проявить гибкость" – стояли вовсе не слова об отказе от интеграции с НАТО.

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Что сказал Пристайко

Здесь сделаю очень важное отступление, чтобы немного успокоить тех, кто призывает линчевать Пристайко: вступление Украины в НАТО закреплено в Конституции, и отказаться от него будет очень сложно. Для этого нужно собрать 2/3 голосов в Верховной Раде, что практически невозможно.

К тому же, я все таки предлагаю дословно разобрать слова Пристайко в интервью ВВС Radio. Итак, журналист Стивен Нолан несколько раз в разной интерпретации спрашивает посла: "готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО?".

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Ведь именно это является одним из главных требований Кремля для деэскалации. На что Пристайко отвечает: "Да, мы можем проявить гибкость, когда речь идет о нашей безопасности".

Что это может означать

Соглашусь, что такое высказывание Пристайко, можно интерпретировать по-разному. Но позволю себе озвучить мою версию – почему посол так выразился и значит ли это, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

Во-первых, журналист Стивен Нолан после уточняющего вопроса тут же перешел к обсуждению темы "Украина отказывается от НАТО" с другими экспертами в эфире. То есть нарратив беседы установил именно он.

Во-вторых, гибкость можно также по-разному интерпретировать. Нужно отдать должное украинской дипломатии и Минобороны – за последние годы Украина стала ближе к НАТО, и это помогает нам консолидировать партнеров по Альянсу в вопросе российской агрессии.

Украина углубила отношения с членами НАТО

Хотя некоторые попытки добиться от НАТО большего заканчиваются скандалами. Яркий пример – нежелание Германии поставлять оружие, или высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о будущем Украины в НАТО.

В то же время, за последние годы Украина установила, или нарастила невероятно тесные отношения, в том числе и в оборонной сфере с несколькими членами НАТО – это США, Великобритания и Турция.

К сожалению, это вовсе не заслуга Альянса, а – Киева. Можно ли считать этот шаг гибкостью? Однозначно да!

В нынешней ситуации именно такие союзы дают свой результат. Мы могли бы и дальше ждать вступления в НАТО. Но пошли иным путем – не отказываясь от НАТО, мы начали строить отношения с отдельными партнерами.

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Мы пошли результативным путем

Объясню почему такой путь сегодня намного результативнее. Представим, что Украина уже является членом НАТО и Россия развязывает новую войну.

Чтобы активировать 5 статью Альянса о защите того, на кого напали, нужно согласие всех 30 стран членов. Но представим, что в самый критический момент условная Венгрия блокирует 5 статью и НАТО погружается в бюрократию, пока Украина страдает от агрессии.

Или другой сценарий – мы подтягиваем политику и армию до стандартов НАТО, но обходя острые углы, сотрудничаем с отдельными членами Альянса. Этот сценарий именно сегодня мне кажется куда более результативным.

Но это совсем не значит, что Украины должна отказываться от своего стремления в НАТО – оно обеспечит наше будущее. К тому же Украина довольно успешно использует международные площадки для борьбы с Россией.

Требование Украины к России

Накануне МИД Украины, воспользовавшись положениями Венского документа ОБСЕ, потребовал от России в течение 48 часов предоставить информацию по поводу размещения ее войск в оккупированном Крыму и вдоль украинской границы.

Согласно документу, Кремль обязан назвать количество военнослужащих, дислокацию и причину, почему происходит их накопление.

Что такое Венский документ Он дословно называется "Документ о мерах укрепления доверия и безопасности" и предполагает, что все члены ОБСЕ обязаны не скрывать перемещение войск на своей территории. Кроме того, по запросу другого участника должны раскрывать свои намерения.

На этот ответ Россия имела 48 часов. Но так как Кремль проигнорировал запрос, Украина переходит к следующему пункту – созыв участников ОБСЕ для решения проблемы, а именно – ОБСЕ теперь должно добиваться от России объяснений.

Истерики Лукашенко

Исходя из этого, как мне кажется, белорусский диктатор Александр Лукашенко и начал снова истерить. Он вдруг заявил, что вывод войск после учений в Беларуси произойдет тогда, когда они с Владимиром Путиным решат это сделать.



Лукашенко начал снова истерить / Фото Getty Images

Мол, перемещение войск в Беларуси и России – это личное дело двух диктаторов. Кстати, помните, как сам Путин и всё его окружение в виде Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова и Сергея Шойгу не раз заявляли: "Мы не обязаны отчитываться о перемещении войск на своей территории".

Беспрецедентный шаг Киева

ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Так вот, исходя из Венского документа, под которым подписался и Кремль – Россия обязана отчитываться о перемещении войск на своей территории. Более того, Кремль должен допускать инспекторов ОБСЕ на места скопления войск. Причем инспектором может выступать и сама Украина.

Конечно, Москва до последнего будет вертеться как уж на сковородке, и вряд ли пустит инспекторов в зону скопления войск. Но Киев сейчас пошел на беспрецедентный шаг – мы заставляем ОБСЕ проснуться и согласно Венскому документу наконец наказать Кремль.

Если Путин и дальше будет уходить от выполнения положений ОБСЕ, это должно стать хорошим поводом вышвырнуть Россию из этой организации, что повлечет за собой еще большую изоляцию путинского режима.

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Резюмируя, Украина должна продолжать интеграцию в ЕС и НАТО, ведь международные организации помогают нам решать проблему российской агрессии глобально. Но в то же время, нам нужно отойти от блокового мышления и сотрудничать с сильными, отдельно взятыми странами.