Через Amnesty International рф хотела показать, что в этой войне "все одинаковые", – Бессмертный

Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что украинские военные создают опасность для гражданских. Она опиралась на данные россиян.

Об этом для 24 канала рассказал Роман Бессмертный – украинский политик, дипломат, вице-премьер-министр Украины в 2005 – 2006 годах. Он предложил две версии появления отчета.

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"Первый вариант – здесь однозначно есть российский след. Если взять эти 5 месяцев войны, то тема обстрела гражданского населения, социальных объектов – это характерная вещь для агрессора", – отметил Бессмертный.

Обвинить Украину

Дипломат подчеркнул, что действия россиян невозможно сопоставлять с международным правом, которое регулирует вопросы, связанные с правилами ведения боевых действий. Оккупантам безразлично на любые законы.

У меня внутреннее чувство, что у Amnesty International была попытка, опираясь на постоянные кремлевские информационные операции, использовать принцип "все одинаковые". И тем самым очернить украинскую сторону,

– считает Бессмертный.

Он подчеркнул, что украинское войско в большинстве соблюдает нормы и правила международного права в части ведения боевых действий. Нельзя даже сравнивать, как себя ведет российский агрессор и как защищается украинская армия.

Заметьте Пионтковский считает, что доклад Amnesty International не случайно появился именно сейчас

Базировались на пропаганде

Бессмертный пояснил, что в международном праве есть такое понятие как военный объект. Это тот, который используют для ведения боевых действий, складывания боеприпасов. Он может быть целью для воюющей стороны.

Роман Бессмертный Политик, дипломат, вице-премьер-министр Украины в 2005 – 2006 годах. Думаю, Amnesty International взяли информацию, которую использует российская сторона, проводя информационные войны и против цивилизованного мира. Они не проверили данные, совершили вброс, а шаг назад сделать уже невозможно. Не случайно дальше пошла лавина глупостей.

Непонимание законов

Второй вариант, по словам Бессмертного, который мог стать причиной отчета, является совершенно неграмотным толкованием норм международного права в части обычаев, традиций и правил ведения войны. То, о чем говорит Amnesty International, не имеет отношения к защищаемой стороне.

"Право на войну говорит о том, что защищаемая сторона обязана обороняться и она не берет на себя формы и методы защиты. Отсюда позиция, на которую опирается Amnesty International, неприемлема в отношении Украины. Даже если отдельные такие случаи были, но они же не называют их. На поверхности здесь очевидный вывод, что случившееся является результатом работы российских спецслужб", – добавил Бессмертный.

Обратите внимание – Бессмертный о причинах отчета Amnesty International: смотрите видео

Отчет Amnesty International: кратко