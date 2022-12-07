Без "их там нет" не обошлось: путч в Германии планировали россиянка и "фанат" России
Экстремисты в Германии планировали штурмовать Бундестаг и украсть местных политиков. Традиционно не обошлось без России. Среди задержанных – россиянка.
Всего немецкая полиция уже задержала 24 человека. Кроме того, по одному человеку задержали в Италии и Австрии.
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Среди задержанных – гражданка России.
Подозреваемых "руководителей" путча также удалось задержать. Прокуратура идентифицировала их как:
- 71-летнего представителя немецкого дворянского рода;
- 69-летнего бывшего десантника.
Именно пожилой дворянин должен был стать "новым лидером Германии". В этой истории не обошлось и без России. Уже было установлено, что так называемый будущий "новый лидер" контактировал с российскими официальными лицами. Тем временем россиянка Виталина ему помогала.
Экстремисты планировали путч в Германии
Экстремисты планировали захватить Бундестаг и похитить местных политиков. Правоохранители 7 декабря провели спецоперацию и задержали подозреваемых.
Обыски провели в:
- квартирах;
- офисах;
- складских помещениях.
В общей сложности обыскали 130 помещений. Путч экстремисты планировали с ноября 2021 года. Немецкие СМИ подчеркнули, что события 7 ноября – одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов в Германии.