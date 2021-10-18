Без матери остались 3 детей: в ДТП на Волыни погибла молодая женщина

18 октября 2021 , 03:09
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Источник:

"БУГ"

Смертельная авария произошла в субботу, 16 октября во Владимире-Волынском. В ДТП на улице Зимновской погибла 28-летняя женщина.

Без матери осталось трое маленьких детей – сыновья 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года. Погиб и водитель авто, который наехал на женщину.

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Смертельная авария на Волыни: подробности

Авария произошла 16 октября во Владимире-Волынском Волынской области на улице Зимновской. 

  • Водитель Mercedes не справился с управлением и наехал на женщину.
  • Сам он также погиб от черепно-мозговой травмы, которую получил, вылетев из автомобиля.
  • В авто был еще 13-летний парень – сын водителя. Он, к счастью, не пострадал.
  • Женщину же спасти не смогли – она ​​умерла в больнице.

В тот день мать потеряли 3 маленьких детей – мальчики 10 и 7 лет и дочь, которой еще нет и года. 


Смертельная авария на Волыни унесла жизни двух человек / Фото volynua

В последнее время ДТП со смертельным исходом в Украине участились. Вот лишь 17 октября:

  • На дороге Киев – Чоп в Житомирской области погибли два человека.
  • На трассе Львов – Тернополь легковушка столкнулась с грузовиком, тоже двое лишились жизни.
  • В очень похожей ситуации два человека погибли и в ДТП в Черновицкой области.
Автор: Олесь Друкач