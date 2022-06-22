Без прилетов и паники: в Киеве и Днепре непогода – гремит и выпал град
После обеда 22 июня в Киеве и Днепре бушует непогода. В городах гроза и сильный град. Интересно, что плохая погода демонстрирует себя только в некоторых районах Киева, так что жители тех районов столицы, где светит солнце, не могут понять, что гремит.
Так, в некоторых районах Киева и области сейчас очень сильная гроза с ветром, мощный ливень и громко гремит. Также пошел град, сильный ветер. Оставайтесь дома во время непогоды.
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Также хотим напомнить, что во время грозы не стоит ставить автомобиль под деревьями и около электроопор.
Заметим, что, несмотря на сильную непогоду в отдельных районах столицы, в некоторых частях города ярко светит солнце.
В Днепре также сильный ливень с градом, напоминающим снег.
На улице Яворницкого затопило улицу – местные жители сообщают об "источнике" на дороге. Машинки чуть ли не плавают.
Обратите внимание на то, что вчера в Киеве тоже прошла гроза с сильным ветром – поэтому в столице начался настоящий "деревопад". Тогда штормовое предупреждение было объявлено почти по всей Украине.Обратите внимание: накануне синоптики обещали, что 22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Во многих регионах объявлен первый, то есть желтый уровень опасности. В северных и центральных регионах, в частности, в Киеве, в настоящее время должен быть дождь с грозой.
Завтра тоже будет дождь
Согласно прогнозу синоптиков, 23 июня на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины будет сильный дождь, кое-где пройдут грозы. Жителям Киева тоже лучше не выходить без зонтика, хотя температура воздуха будет достигать +20...+22.
При этом по всей Украине прогнозируют достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +21...+23
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +20...+22
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +19...+21
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +22...+24
- Киев – +20...+22
Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра