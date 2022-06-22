Без прилетов и паники: в Киеве и Днепре непогода – гремит и выпал град

После обеда 22 июня в Киеве и Днепре бушует непогода. В городах гроза и сильный град. Интересно, что плохая погода демонстрирует себя только в некоторых районах Киева, так что жители тех районов столицы, где светит солнце, не могут понять, что гремит.

Так, в некоторых районах Киева и области сейчас очень сильная гроза с ветром, мощный ливень и громко гремит. Также пошел град, сильный ветер. Оставайтесь дома во время непогоды.

К теме Июнь бьет рекорды в Чехии: в стране зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю

Также хотим напомнить, что во время грозы не стоит ставить автомобиль под деревьями и около электроопор.

Заметим, что, несмотря на сильную непогоду в отдельных районах столицы, в некоторых частях города ярко светит солнце.

В Днепре также сильный ливень с градом, напоминающим снег.

На улице Яворницкого затопило улицу – местные жители сообщают об "источнике" на дороге. Машинки чуть ли не плавают.

Обратите внимание на то, что вчера в Киеве тоже прошла гроза с сильным ветром – поэтому в столице начался настоящий "деревопад". Тогда штормовое предупреждение было объявлено почти по всей Украине.

Завтра тоже будет дождь

накануне синоптики обещали, что 22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Во многих регионах объявлен первый, то есть желтый уровень опасности. В северных и центральных регионах, в частности, в Киеве, в настоящее время должен быть дождь с грозой.

Согласно прогнозу синоптиков, 23 июня на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины будет сильный дождь, кое-где пройдут грозы. Жителям Киева тоже лучше не выходить без зонтика, хотя температура воздуха будет достигать +20...+22.

При этом по всей Украине прогнозируют достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +20...+22

Запорожье – +19...+21

Донецк – +21...+23

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +20...+22

Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра