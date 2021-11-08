"Без принуждения": в Грузии обнародовали кадры с эвакуацией Саакашвили

В Грузии показали видео, как Михеила Саакашвили забирали из тюрьмы в Руставе. На этих кадрах видно, как политик спокойно собирает свои вещи и покидает здание.

В Пенитенциарной службе утверждают, что экс-президент Грузии покинул тюрьму без принуждения. В то же время омбудсмен отметил, что Саакашвили не знал, что его переводят в тюремную больницу.

На тему Саакашвили срочно забрали из тюрьмы на вертолете: видео с места происшествия

Саакашвили вертолетом 8 ноября срочно забрали из тюрьмы. Его привезли в больницу Глданской тюрьмы. В Грузии заявили, что на такие действия пошли во избежание ухудшения состояния здоровья политика.

Кстати, возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько назвала эту тюремную больницу "самым опасным местом".

Что этому предшествовало