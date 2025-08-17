Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе 17 августа.

"Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как 5 статья НАТО. Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. Мы слышали от Трампа, что США и Россия смотрят на это так же. Поэтому мы говорили о вступлении в ЕС", – заявил Зеленский.

Не должно быть никакого разделения между Украиной и Молодой. Это, по мнению украинского лидера, было бы плохим шагом. Если будет такое разделение, то это будет означать, что Европа разделена по Украине и нет общей и прочной позиции по гарантиям. Некоторые в Европе считают, что это ухудшит положение вещей.





