Путин хорошо "усыпил" Европу: только вторая каденция Трампа разбудила ее
Европа долгое время предпочитала не обращать внимание на потенциальную угрозу со стороны России. Теперь им приходится быстро принимать важные решения.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что на протяжении длительного времени Европа слишком много полагалась на США в вопросах безопасности. При этом они активно сотрудничали с Россией. Теперь все изменилось.
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Что дальше будет делать Европа
Как отметил Романенко, в свое время тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель "зарубила" вступление Украины и Грузии в НАТО. Это было серьезной ошибкой. Возможно, никакой войны в Украине тогда бы не произошло.
Сейчас Европа серьезно обеспокоена вызовами безопасности из-за хаотичных действий Дональда Трампа. Они вынуждены срочно решать вопросы безопасности. И на этом фоне приход к власти в Германии Фридриха Мерца – это положительные новости.
Теперь наступают другие времена. Аналитики называют Мерца едва ли не немецким Трампом или даже европейским Трампом,
– сказал Романенко.
Напомним, недавно потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что, возможно, придется создавать альтернативу НАТО из-за того, что Трамп отдаляется от Европы. Также СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность использовать собственные силы ядерного сдерживания для защиты Европы.