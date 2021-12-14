Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет, – Зеленский о запуске Северного потока-2

Владимир Зеленский прокомментировал возможный ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Он считает, что это приведет к обвалу безопасности Центральной и Восточной Европы.

Украинский лидер в интервью высказался относительно возможных последствий для Европы запуска газопровода "Северный поток-2".

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Зеленский о последствиях запуска российского газопровода

Сам факт, что "Северный поток-2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона,

– отметил глава государства.

По его словам, Россия пытается использовать различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод все же заработал.

Конец транспортировки газа по территории Украины, подчеркнул Зеленский, будет иметь критическое влияние на Европу. "Если это произойдет, безопасность Востока и Центра Европы мгновенно рухнет", – добавил политик.

Напомним, оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым. Рассмотрение началось 8 сентября, принять решение по ней должны до 8 января 2022 года.

"Северный поток-2": последние новости

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Ее возобновят, когда россияне реорганизуют компанию согласно немецкому законодательству.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что сейчас газопровод не соответствует нормам Евросоюза. Поэтому его запуск пока не могут одобрить.

США забрали из проекта оборонного бюджета пункт о санкциях в отношении "Северного потока-2". В документе больше нет и запрета на приобретение представителями США долговых обязательств России.

Глава фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер убежден, что газопроводу наступит конец в случае нападения России на Украину.

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