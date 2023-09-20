Подходил и бил ножом: в центре Львова задержали мужчину, который "охотился" на женщин

Во Львове неадекватный мужчина нападал на женщин с ножом. Его удалось задержать благодаря небезразличным гражданам.

На улице Русской во Львове произошло дерзкое нападение на пожилую женщину. Полиция открыла уголовное производство.

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Ни с того ни с сего ударил ножом

Событие произошло утром 19 сентября. Неизвестный мужчина ударил ножом в спину 74-летнюю местную жительницу. Женщина как раз проходила мимо, когда тот внезапно и без всяких причин причинил ей ножевое ранение. Совершив свое преступное намерение, нарушитель пытался скрыться, однако неравнодушные прохожие помешали ему это сделать. Злоумышленника задержали и вызвали полицию. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Прибывшие на место преступления правоохранители не только установили личность мужчины, но и также выяснили, что он мог быть причастен к аналогичному нападению, которое произошло в ночь на 19 сентября. Тогда на улице Гавришкевича неизвестный несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку в грудь и живот. Пострадавшую доставили в больницу.

Злоумышленником оказался 35-летний местный житель.

Как накажут неадекватного львовянина

Мужчине уже сообщили о подозрении в:

покушении на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов;

хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия, или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

За эти действия задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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