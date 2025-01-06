Билецкий раскрыл детали о создании Третьей штурмовой и подготовке к полномасштабной войне

Работа над планом обороны и активная подготовка гражданского населения к боевым действиям началась еще на этапе масштабных учений, которые Россия и Беларусь проводили у границ Украины в 2021 году.

Об этом рассказал основатель и командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий в интервью Натальи Мосейчук, сообщает 24 Канал.

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Была начата общая всеукраинская кампания "Не паникуй, готовься": гражданских обучали базовой военной подготовке, медицине, действиям в условиях вооруженного конфликта. Такие тренировки еженедельно проходили тысячи людей по всей Украине.

Из этих людей родилось спецподразделение "Кракен" в Харькове, из этих людей родились подразделения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях,

– рассказал Билецкий.

Костяком этого движения были ветераны "Азова", а также участники молодежной патриотической организации "Центурия". Ее вклад в оборону Украины Билецкий назвал отдельной темой для анализа после завершения войны.

"Она (Центурия – 24 Канал) насчитывала около 1100 человек. Из этих 1100 человек 1040 пошло служить. На данную минуту среди них семеро – Герои Украины", – добавил он.

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Немало добровольцев, которые стояли у истоков Третьей штурмовой, участвовали в войне в самом ее начале – весной 2014 года, когда вооруженные российские боевики пытались захватить Харьков. Первый бой оккупантам патриоты дали на Рымарской. По словам Билецкого, никакой помощи от тогдашней власти города и правоохранителей патриоты не получили.

Половина милиционеров были с "георгиевскими лентами". Никто же не понимал, чей будет Харьков, чья возьмет в течение суток-двух. По всему выглядело так, что возьмет Россия. Но этого не произошло... Здесь были настоящие тигры. Значительная часть этих моих друзей и товарищей уже погибла,

– рассказал Билецкий.

Он заявил, что на начало российского вторжения уже был готов план действий, в течение часа офицеры начали работу на запасном командном пункте: все произошло так, как планировалось. За три недели только в Киеве удалось привлечь две тысячи бойцов. Аналогичные добровольческие подразделения также формировались в городах – Харьков, Сумы, Полтава, Днепр и другие.

"Безусловно, сначала это была милицейская армия, в стиле начального отца Махно. Половина людей не имеют боевого опыта, вооружение только легкое стрелковое. И эта группа людей приняла участие в боях – частично на Левобережье, в большинстве на Правобережье: Горенка, Мощун, Васильков. Это ключевые точки, где должен был состояться российский прорыв", – отметил Билецкий.

Летом 2022 года он предложил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному создать бригаду, на что получил согласие.

"Мы забрали своих же ребят из 98-го бата днепропетровского на Киев. Подтянули подразделения из Полтавы, Луганщины, Сум, частично харьковчан, много наших подразделений теробороны с Волыни, Галичины", – добавил он.

Так появилась Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ – сейчас одно из самых многочисленных подразделений в составе Сухопутных войск. После Киевской кампании бригада участвовала в боях на Запорожско-Мариупольском направлении, в Херсонской операции, обороне Бахмута и Авдеевки в Донецкой области, с лета 2024 года Третья штурмовая воюет на Харьковщине.