Били до потери сознания: ГБР разоблачило полицейских, которые издевались над задержанными

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителей, которые с особой жесткостью вели себя во время задержаний. В результате их действий люди попадали в больницы.

Такие инциденты произошли, в частности, в Винницкой, Ровненской и Киевской областях. Фигурантам дел грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Избил подростка до потери сознания

Следователя Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области подозревают в незаконном задержании и избиении подростка. По информации правоохранителей, летом 2021 года мужчина приехал в село Ольгополь из-за незаконной рубки леса – чтобы провести там обыски. Впрочем, местные жители не впустили полицейского в дом, поскольку он не имел при себе соответствующего постановления.

Несовершеннолетний родственник семьи снимал все следственные действия на телефон. Впоследствии это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа". За это парня задержали. Полицейский, который проводил задержание, надел на подростка наручники, поставил его на колени (вместе с сообщниками) и бил, пока тот не потерял сознание.

Задержание несовершеннолетних возможно только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Как утверждают в ГБР, полицейский знал, что юноше еще нет 18 лет.

Далее парня около 17 часов удерживали в отделении полиции. Винницкая областная прокуратура приняла решение об увольнении лейтенанта, позже ему объявили о подозрении. Сейчас следствие устанавливает личности других правоохранителей, причастных к избиению подростка.



Одного из правоохранителей подозревают в избиении подростка / Фото ГБР

Бросил мужчину возле железнодорожных путей

О подозрении из-за избиения задержанного сообщили и патрульному на Ровненщине. В Государственном бюро расследований установили, что в мае 2020 года патрульные задержали мужчину, который нарушал общественный порядок на территории железнодорожного вокзала. К тому же, был нетрезв.

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Когда ему предложили поехать на освидетельствование, он отказался и обругал правоохранителей. После этого инспектор взвода несколько раз ударил его ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив вблизи шеи. Патрульный бил мужчину головой об асфальт, а также ладонями по лицу.

Правоохранитель отвез мужчину к железнодорожным путям, где снял наручники и оставил без оказания медицинской помощи. В результате его действий задержанный получил телесные повреждения средней тяжести. Суд уже отстранил патрульного от должности.

Пострадавший получил инвалидность

Другое дело касается инспектора патрульной полиции на Черниговщине, из-за действий которого мужчина получил инвалидность. В начале 2020 года правоохранитель с напарником находились на дежурстве. Они преследовали водителя скутера, который не имел регистрационного номера.

Когда скутерист сбавил скорость, один из полицейских подбежал и ударил его кулаком в плечо – без предупреждения и требования остановиться.

Водитель перепугался и пытался убежать, но полицейский заскочил к нему на скутер. Уже во время движения он продолжал бить и душить мужчину. Не остановился даже тогда, когда тот упал и потерял сознание. Все это видели прохожие. Пострадавший оказался в больнице. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Полицейские обещали оплатить лечение, но не сделали этого

Из-за этого инцидента водитель скутера получил инвалидность. Правоохранители предлагали оплатить ему лечение, если тот не будет писать на них заявление.

Впрочем, своих слов они не сдержали. Более того, пытались убедить мужчину, что нашли его уже лежащим на обочине дороги.

В чем подозревают правоохранителей

Всех фигурантов уголовных производств подозревают в превышении служебных полномочий, которые сопровождались насилием и угрозой применения насилия, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Следователю Гайсинского райуправления инкриминируют еще и заведомо незаконное задержание подростка.

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