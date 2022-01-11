Такі інциденти трапилися, зокрема, на Вінниччині, Рівненщині та Київщині. Фігурантам проваджень загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Побив підлітка до втрати свідомості

Слідчого Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області підозрюють у незаконному затриманні та побитті підлітка. За інформацією правоохоронців, влітку 2021 року чоловік приїхав до села Ольгопіль через незаконну рубку лісу – щоб провести там обшуки. Втім, місцеві мешканці не впустили поліцейського у дім, оскільки він не мав при собі відповідної ухвали.

Неповнолітній родич сім'ї знімав усі слідчі дії на телефон. Згодом це кваліфікували як "погрозу працівнику правоохоронного органу". Через це хлопця затримали. Поліцейський, який проводив затримання, надягнув на підлітка кайданки, поставив його на коліна (разом зі спільниками) та бив, аж поки той не втратив свідомість.

Зверніть увагу! Затримання неповнолітніх можливе лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Як стверджують у ДБР, поліцейський знав, що юнаку ще немає 18 років.

Далі хлопця близько 17 годин утримували у відділенні поліції. Вінницька обласна прокуратура ухвалила рішення про звільнення лейтенанта, пізніше йому оголосили про підозру. Наразі слідство встановлює особи інших правоохоронців, причетних до побиття підлітка.



Одного з правоохоронців підозрюють у побитті підлітка / Фото ДБР

Кинув чоловіка біля залізничних колій

Про підозру через побиття затриманого повідомили й патрульному на Рівненщині. У Державному бюро розслідувань встановили, що у травні 2020 року патрульні затримали чоловіка, який порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу. До того ж, був нетверезим.

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Коли йому запропонували поїхати на огляд на стан алкогольного сп'яніння, він відмовився та облаяв правоохоронців. Після цього інспектор взводу кілька разів вдарив його ногою, повалив на землю та притис коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Патрульний бив чоловіка головою об асфальт, а також долонями по обличчю.

Правоохоронець відвіз чоловіка до залізничних колій, де зняв кайданки й залишив без надання медичної допомоги. Внаслідок його дій затриманий зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд вже відсторонив патрульного від посади.

Потерпілий отримав інвалідність

Інша справа стосується інспектора патрульної поліції на Чернігівщині, через дії якого чоловік отримав інвалідність. На початку 2020 року правоохоронець з напарником перебували на чергуванні. Вони переслідували водія скутера, який не мав реєстраційного номера.

Зверніть увагу! Коли скутерист зменшив швидкість, один з поліцейських підбіг та вдарив його кулаком у плече – без попередження та вимоги зупинитися.

Водій перелякався й намагався втекти, але поліцейський заскочив до нього на скутер. Вже під час руху він продовжував бити та душити чоловіка. Не зупинився навіть тоді, коли той впав та втратив свідомість. Все це бачили перехожі. Потерпілий опинився у лікарні. У нього діагностували черепно-мозкову травму.

Поліцейські обіцяли оплатити лікування, але не зробили цього

Через цей інцидент водій скутера отримав інвалідність. Правоохоронці пропонували, що оплатять йому лікування, якщо той не писатиме на них заяву.

Втім, своїх слів вони не дотрималися. Ба більше, намагалися переконати чоловіка, що знайшли його вже лежачого на узбіччі дороги.

У чому підозрюють правоохоронців

Усіх фігурантів кримінальних проваджень підозрюють у перевищенні службових повноважень, які супроводжувались насильством та погрозою застосування насильства, а також болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями. Слідчому Гайсинського райуправління інкримінують ще й завідомо незаконне затримання підлітка.

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