Били ли оккупанты с территории Беларуси: в Воздушных силах прояснили ситуацию

Во время атаки Украины 5 августа появилась информация, что оккупанты пустили "Кинжалы" с территории Беларуси. В Воздушных силах прояснили ситуацию.

Как оказалось, пролет ракет мог быть через территорию Беларуси. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Игната, возможно, был пуск "Кинжалов" из района Тамбова, но пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется.

Но был замечен пролет воздушных целей именно через Беларусь. Это уже не в первый раз, поэтому ничего удивительного нет,

– отметил спикер Воздушных сил.

Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси

Кстати, в ГУР МО полагают, что это могла быть имитация пусков. Как заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, оккупанты могли осуществить электронный пуск или же провести имитацию пуска.

"О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что физически запуска ракет могло и не быть. Впрочем, оккупанты могли обустроить все так, будто Украину атаковали именно с территории Беларуси.

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