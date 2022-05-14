Били по гражданским авиацией, из танков и артиллерии: последствия обстрелов в Донецкой области

Российские военные продолжают обстреливать мирное население в Донецкой области. Полиция показала последствия вражеской атаки, а также "демилитаризации" гражданских.

Известно, что за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки разрушен 61 гражданский объект: жилые дома, промышленные и ангарные предприятия, а также железная дорога.

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Готели по мирным из всего, что имели

Во вражескую атаку попал ряд населенных пунктов в Донецкой области. В частности, Мариуполь, Авдеевка, Железное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровое, Бахмутское, а также Богородичное.

Били по мирному населению Донетчины российские захватчики из всего, что имели в арсенале. Речь идет об авиации, танках, тяжелой артиллерии, а также реактивных системах залпового огня "Ураган".

Правоохранители отмечают, что все военные преступления, которые совершила Россия, уже зафиксировали. Сотрудники полиции начали досудебные расследования, чтобы привлечь оккупантов к ответственности.

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донбасса / Фото из телеграма МВД

В Украине начали судить оккупантов за военные преступления

Так, 13 мая начался судебный процесс над Вадимом Шишимариным . Это первый суд, в котором российский военный привлечен к ответственности за убийство гражданского в войне России против Украины.

В конце февраля 21-летний командир 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области убил 62-летнего жителя поселка городского типа Чупаховка в Сумской области. Человек, ставший жертвой российского захватчика, вел велосипед и разговаривал по телефону, но домой дойти так и не успел.

Суд над Вадимом Шишимарин будет открыт, а начнется с 18 мая. Оккупанту грозит заключение сроком от 10 лет до пожизненного.

Заметим, что российские военные не только убивают гражданское население, но и становятся перегноем. Так, по состоянию на 14 февраля насчитывается более 27 тысяч "двухсотых" оккупантов. И это только за минувшие сутки удалось ликвидировать триста захватчиков.

Продолжают оккупанты терять также железки. Они уже недосчитаются 1218 танков, 2934 боевых бронированных машин, 551 артиллерийских систем, 195 единиц РСЗО, 88 единиц средств ПВО, 200 самолетов, 162 вертолета, а также 13 кораблей.

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