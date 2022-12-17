По всей Украине – воздушная тревога: есть угроза ударов из Беларуси и России
По всей Украине по состоянию на 17 декабря объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно идти в укрытие гражданской защиты, ведь есть угроза ударов с территории Беларуси.
Находиться в укрытиях необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Важно Массированный удар по Украине: в Воздушных силах озвучили тактику оккупантов
По состоянию на 11:37 тревога раздается во всех областях Украины.
Что происходит в небе сейчас
В Барановичах (Беларусь) в небо подняли два истребителя. Кроме того, в воздухе находятся 5 бортов стратегической авиации. По предварительным данным, они проводят тренировки. Речь идет о:
- 51151 Ту-95мс;
- 51153 Ту-95мс;
- 51152 Ту-95мс;
- 69366 Ту-95мс;
- 59365 Ту-95мс.
Также в небо поднялся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Ранее Россия заявляла, что он вроде бы отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 километров.Важно! С российского "Энгельса" взлетели 5 Ту-95мс.
Людей просят не игнорировать угрозу.
Массированная ракетная атака 16 декабря
Россия 16 декабря нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Валерий Залужный рассказал, что страна-оккупантка атаковала Украину более 70 ракетами. Защитники украинского неба сбили 60 ракет.