Занимал руководящие должности в правительстве и госпредприятиях: что известно о новом после Украины в Китае

Президент Владимир Зеленский 26 апреля назначил Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китае. Об этом стало известно после разговора украинского лидера и Си Цзиньпина.

Что известно о новом после Украины в Китае – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Зеленский назначил Рябикина послом в Китае

Отметим, что предыдущий посол Украины в Китае Сергей Камышев умер 14 февраля 2021 года в возрасте 64 лет, писало Министерство иностранных дел Украины. С того времени нового посла не назначали.

Что известно о новом после Украины в Китае

, что 26 апреля глава государства сообщил о разговоре с китайским лидером. Он отметил, что общался с Си долго. Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.

Последняя должность, на которой с ноября 2021 года по март 2023 года находился Павел Рябикин, – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Во время выступления в Верховной раде Украины перед назначением он сказал: "Приоритетом для меня будет максимальное обеспечение государственным заказом именно отечественных производителей независимо от формы собственности. Главное – качественное, современное, высокотехнологичное вооружение и военная техника для нашей армии".

Помимо оборонной промышленности это Министерство также претендовало на управление государственными активами в авиации и ракетостроении.

Павел Рябикин / Фото МА "БОРИСПОЛЬ"

Однако результаты работы в этой должности практически неизвестны. Ибо большая часть каденции пришлась на полномасштабную войну с Россией.

Верховная Рада отправила Рябикина в отставку 20 марта. Министром вместо него стал бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае родился в Киеве в 1965 году. Павел Рябикин окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", получил квалификацию "Юрист-международник".

С 1991 по 2000 год он работал референтом. Являлся членом Киевской городской коллегии адвокатов Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Политическая деятельность

В 2000 – 2005 годах был народным депутатом Украины, работал в комитете Верховной Рады Украины по правовой политике, с 2002 года – председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

По информации "Честно", в 2004 году Павел Рябикин был доверенным лицом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в ТИО № 132 в Николаевской области.

С июля 2005 по август 2006 Рябикин был заместителем Министра транспорта и связи Украины.



Павел Рябикин / Фото Mind

Рябикин трижды был нардепом: дважды беспартийным, один раз – от Удара.

Дипломатическая деятельность

Для Рябикина не в новинку находиться на дипломатической должности. С августа 2009 по июнь 2010 года он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Его дипломатический ранг на тот момент – Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса. С 2012 года являлся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В 2012-2014 работал в Комитете Верховной Рады Украины по транспорту и связи. В 2014-2015 был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С марта 2017 года был гендиректором Международного аэропорта "Борисполь". Еще год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года) руководил Государственной таможенной службой Украины.

В 2021 году назначен Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. Был уволен с должности в марте.