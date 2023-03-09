Бахмут – психологический пунктик россиян: военный эксперт обосновал цель захватчиков

Россияне настолько крепко вцепились в идею захвата Бахмута, что согласны на любые потери, лишь бы оккупировать разрушенный город. Из-за больших потерь России в битве за Бахмут они психологически настроены захватить город.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, россияне не откажутся от захвата Бахмута, потому что слишком многое потеряли там живой силы и техники.

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Будут умирать десятками тысяч

Петр Черник отметил, что российский диктатор Владимир Путни отдал уже 8 или 9 приказ о выходе России на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому российская армия будет делать все ради захвата Бахмута.

Бахмут для них – это уже психологический момент. Это такой своеобразный пунктик, они уже из него выйти не смогут. Там положено так много живой силы, техники и вооружения, а Путин отдал не то 8, не то 9 приказ о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, что действительно они будут умирать десятками тысяч, пока не реализуют эту задачу,

– сказал Черник.

Военный эксперт добавил, что сейчас Украина выдерживает их яростное сопротивление, а в Бахмуте решается стратегическое задание по перемалыванию ЧВК "Вагнер". Черник убежден, что там действительно уничтожается стратегический наступательный потенциал врага.

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Кроме того, военный эксперт отметил, что в целом Бахмут и его окрестности – это важный район, который расположен на высоте и позволяет контролировать территорию вокруг.

Он объяснил, что важно то, что от Бахмута до железнодорожного узла Дебальцево – 42 километра, при этом HIMARS имеют дальность выстрелов 84 километра. Также в районе Бахмута есть сеть дорог, что означает выгодное расположение для контрнаступления ВСУ в сторону Северодонецка и Лисичанская.

Также, по словам Черника, отбивать территории всегда труднее, чем содержать, поэтому ВСУ держит Бахмут, пока есть логика. Но при этом он отметил, что главной задачей является выиграть войну, а битвы могут быть проиграны.

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