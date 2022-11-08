Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев, – военный эксперт

Бахмутское направление – одно из самых горячих на фронте. Оккупанты постоянно пытаются наступать и обстреливают наши позиции. Однако украинские защитники дают отпор врагу.

Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Рекорд по продолжительности и жестокости боев

Ранее в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты атакуют наши позиции и днем, и ночью, независимо от погодных условий. На стороне врага воюет значительная часть наемников из ЧВК "Вагнера", в том числе и зеков.

Оккупанты гатят по Бахмуту из всего, что имеют. Впрочем, наши защитники героически дают отпор врагу. Олег Жданов подчеркнул, что битва за Бахмут установила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

Военный эксперт рассказал о битве за Бахмут: смотрите видео

Если посчитать, там со стороны России счет убитыми наверняка идет на десятки тысяч. Но точно не менее 10 тысяч там они могли потерять во время этих боевых действий,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт убеждает, что битва за Бахмут по срокам даже превзошла эпическую битву за Донбасс. Жданов напомнил, что она началась в апреле и продолжалась до конца лета. В то же время битва за Бахмут уже идет более трех месяцев.

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Что происходит на Бахмутском направлении: последние новости

Оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении. Однако прорыв не удается.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что Бахмут – это настоящая "фабрика смерти" для врага. Там счет идет на десятки. Ежесуточно наши воины уничтожают от 70 до 100 оккупантов.

Захватчики недавно обстреливают Бахмут и прилегающие территории. Стреляют даже по украинским кладбищам. последствия вражеских ударов можно увидеть в нашем материале.

В МВД подчеркнули, что за Бахмут отвечают именно наемники из ЧВК "Вагнера".

В ВСУ предположили, для чего оккупантам нужен Бахмут. По словам Череватого, захватчики пытаются оправдать колоссальные потери на войне против Украины и "продать" россиянам так называемую очередную победу.

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