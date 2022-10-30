Что придумали оккупанты на Херсонщине для обороны от ВСУ и при чем здесь колючие проволоки
По прогнозу Буданова, украинские Вооруженные Силы смогут освободить Херсон уже до конца осени. Однако оккупанты активно готовятся к обороне своих позиций и не собираются заранее отступать.
Оставшиеся на правом берегу российские захватчики строят фортификационные сооружения и устанавливают противотанковые средства сдерживания. Кроме того, оккупанты закупили колючую проволоку, чтобы не дать ВСУ быстро продвигаться вперед.
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Как российские захватчики готовятся к обороне Херсона
Коллаборант Стремоусов заявил, что в районах Белозерки и Чернобаевки приспешники оккупантов продолжают обустраивать противотанковые системы, чтобы сдержать украинских защитников. Это говорит о том, что враги осознают угрозу потери Херсона и области.
Кроме этого захватчики получили партию колючей проволоки, которой обычно защищают важные объекты. Они хотят создать противопехотные заграждения, которые осложнили бы продвижение ВСУ.
Эту ситуацию прокомментировал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. В своем телеграм-канале он посмеялся над такой покупкой оккупантов.
А еще надежнее самому Стремоусову обмотаться колючей проволокой,
– написал Андрей Цаплиенко.
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Россияне все активнее обезлюдивают Херсон
- В Институте изучения войны убеждены, что оккупанты готовят очередные провокации в Херсоне, чтобы дискредитировать ВСУ. Они опустошают территорию города, заставляя людей "эвакуироваться из опасного региона".
- Вместо этого переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в дома херсонцев. Затем захватчики планируют обвинить Украину в том, что она "обстреливает мирных людей".
- В ISW добавили, что такие симуляции являются "вероломством". Отметим, что претворение гражданскими – очередное нарушение Россией законов вооруженных конфликтов.
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