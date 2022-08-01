Битва за правый берег Днепра Херсонщины может быть победной, – военный эксперт
Украинское контрнаступление возможно в любой точке оккупированных территорий, ведь со временем у наших защитников появилось много преимуществ.
Мы научились использовать современное оружие. Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Петр Черник.
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По его словам, украинские военные опережают противника в части, касающейся технологического превосходства, в том числе наведения на цель.
Но учитывая, какие у них огромные человеческие ресурсы, я считаю, что на эту минуту сложился своеобразный паритет. Этакая патовая ситуация – ни они нас, ни мы их,
– рассказал Петр Черник.
"То, что касается развития нашего успеха, я пытаюсь анализировать исключительно в общих фразах. Ведь каждая крошка информации, которую мы скажем в открытых эфирах, обязательно будет проанализирована нашим противником. Для чего им давать эту информацию", – отметил Петр Черник.
Однако он подытожил, что есть неплохие предпосылки для победной битвы за правый берег Днепра Херсонщины.
Смотрите видео: Петр Черник о войне
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