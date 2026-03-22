Сообщается, что самый младший сын Трампа унаследовал характер матери. Об этом сообщает издание People.

Что отличает самого младшего сына Трампа от отца?

Бэррон Трамп, самый младший сын Дональда Трампа, демонстрирует значительные амбиции и интерес к бизнесу, стремясь повторить успех отца. По словам инсайдеров, в свои 20 лет он уже ориентируется на проекты, которые могут принести прибыль и помочь ему сделать собственное имя. В то же время Беррон существенно отличается характером от отца. Юноша более сдержанный и спокойный. Такой темперамент, по данным источников, он унаследовал от матери – Мелании Трамп, с которой имеет тесные отношения.

Инсайдеры отмечают, что Бэррон отличается целеустремленностью, изобретательностью и внутренней сосредоточенностью. Он также менее публичный и более независимый в стиле поведения по сравнению с другими детьми семьи Трампов.

В то же время некоторые источники выражают беспокойство из-за его сильной привязанности к матери. Они предполагают, что со временем Бэррону придется найти баланс между семейной близостью и собственной самостоятельностью.

