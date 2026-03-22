Сообщается, что самый младший сын Трампа унаследовал характер матери. Об этом сообщает издание People.
Что отличает самого младшего сына Трампа от отца?
Бэррон Трамп, самый младший сын Дональда Трампа, демонстрирует значительные амбиции и интерес к бизнесу, стремясь повторить успех отца. По словам инсайдеров, в свои 20 лет он уже ориентируется на проекты, которые могут принести прибыль и помочь ему сделать собственное имя. В то же время Беррон существенно отличается характером от отца. Юноша более сдержанный и спокойный. Такой темперамент, по данным источников, он унаследовал от матери – Мелании Трамп, с которой имеет тесные отношения.
Инсайдеры отмечают, что Бэррон отличается целеустремленностью, изобретательностью и внутренней сосредоточенностью. Он также менее публичный и более независимый в стиле поведения по сравнению с другими детьми семьи Трампов.
В то же время некоторые источники выражают беспокойство из-за его сильной привязанности к матери. Они предполагают, что со временем Бэррону придется найти баланс между семейной близостью и собственной самостоятельностью.
Чем занимаются дети Трампа?
Бэррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете на направлении права и бизнеса. В 2024 году он основал компанию в сфере недвижимости Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., однако уже в ноябре того же года ее деятельность свернули.
Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером в 2018 году работала старшим советником в Белом доме. Сейчас, по оценкам СМИ, их состояние может достигать от 800 миллионов до почти 1 миллиарда долларов.
Дональд Трамп-младший занимается бизнесом и занимает должность исполнительного вице-президента в компании семьи.
Эрик Трамп также работает в семейном бизнесе как исполнительный вице-президент, отвечая за развитие и поглощение в The Trump Organization.
Тиффани Трамп не принимает активного участия в политической деятельности отца и никогда не работала в его администрации. В 2022 году она вышла замуж за миллиардера.