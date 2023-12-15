Приняли бюджет Киева: сколько средств выделили на помощь ВСУ
15 декабря 2023, 09:41Читати новину українською
Источник:КГВА
В конце года в Киеве утвердили бюджет на 2024 год. Денежные средства выделили на важнейшие аспекты развития города.
️Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год. На помощь Вооруженным Силам Украины выделили 1 миллиард гривен, несмотря на требования протестующих увеличить эту сумму.
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Детали бюджета Киева
Также бюджетом предусмотрели следующие расходы в 2024 году:
- ️образование – 27,2 миллиарда гривен;
- ️транспорт, дорожное хозяйство и связь – 23,8 миллиарда гривен;
- ️ЖКХ – 8,2 миллиарда гривен;
- ️социальная защита – 7,8 миллиарда гривен;
- здравоохранение – 6 миллиардов гривен.
Также мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что законодательство не разрешает финансировать военные подразделения других городов. Поэтому средства будут перечисляться по официальному обращению подразделений.
Мэр Львова рассказал о приоритете бюджета
- Сегодня у нашего государства один приоритет. Речь идет об обеспечении ВСУ всем необходимым и производстве оружия, сказал глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что если средства, которые отдали города, будут использованы для этого, то городской совет это поддерживает.
- Андрей Садовый отметил, что и в 2023 году помощь украинским защитникам была приоритетной для Львова. В 2024 году городской совет всеми силами попытается выделить на помощь ВСУ до миллиарда гривен.
- Кроме того, мэр Львова отметил важность обучения детей военному делу.