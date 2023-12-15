Приняли бюджет Киева: сколько средств выделили на помощь ВСУ

В конце года в Киеве утвердили бюджет на 2024 год. Денежные средства выделили на важнейшие аспекты развития города.

️Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год. На помощь Вооруженным Силам Украины выделили 1 миллиард гривен, несмотря на требования протестующих увеличить эту сумму.

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Детали бюджета Киева

Также бюджетом предусмотрели следующие расходы в 2024 году:

️образование – 27,2 миллиарда гривен;

️транспорт, дорожное хозяйство и связь – 23,8 миллиарда гривен;

️ЖКХ – 8,2 миллиарда гривен;

️социальная защита – 7,8 миллиарда гривен;

здравоохранение – 6 миллиардов гривен.

Также мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что законодательство не разрешает финансировать военные подразделения других городов. Поэтому средства будут перечисляться по официальному обращению подразделений.

Мэр Львова рассказал о приоритете бюджета