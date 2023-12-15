️Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік. На допомогу Збройним Силам України виділили 1 мільярд гривень попри вимоги протестувальників збільшити цю суму.
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Деталі бюджету Києва
Також бюджетом передбачили наступні видатки у 2024 році:
- ️освіта – 27,2 мільярда гривень;
- ️транспорт, дорожнє господарство та зв’язок – 23,8 мільярда гривень;
- ️ЖКГ – 8,2 мільярда гривень;
- ️соціальний захист – 7,8 мільярда гривень;
- ️охорона здоров’я – 6 мільярдів гривень.
Також мер Києва Віталій Кличко пояснив, що законодавство не дозволяє фінансувати військові підрозділи інших міст. Тому кошти будуть перераховувати за офіційним зверненням підрозділів.
Мер Львова розповів про пріоритет бюджету
- Сьогодні наша держава має один пріоритет. Мовиться про забезпечення ЗСУ усім необхідним та виробництво зброї, сказав очільник Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що якщо кошти, які міста віддали, будуть використані для цього, то міська рада це підтримує.
- Андрій Садовий зазначив, що і у 2023 році допомога українським захисникам була пріоритетною для Львова. У 2024 році міська рада усіма силами намагатиметься виділити на допомогу ЗСУ до мільярда гривень.
- Крім того, мер Львова наголосив на важливості навчання дітей військовій справі.