Без упоминания об Украине: Белый дом подал проект рекордного бюджета США на 2027 год

Администрация Дональда Трампа подала проект бюджета США на 2027 год. Белый дом требует рекордных 1,5 триллиона долларов на оборону.

Об этом пишет CNN.

Что Белый дом заложил в проект бюджета?

Проект бюджета Белого дома предусматривает, что общие расходы на 2027 год достигнут 2,16 триллиона долларов. Рекордную сумму в современной истории страны требуют на оборону – 1,5 триллиона долларов. Это больше на 40%, чем в 2026 году.

В частности, средства хотят направить на производство боеприпасов, развитие военно-морского флота США и на новые истребители 6-го поколения F-47.

Также потратиться планируют на начало строительства системы противоракетной обороны Golden Dome или "Золотой купол".

Другие требования Белого дома:

инвестировать американцы хотят в ядерный арсенал, в том числе разработку новых ядерных боеголовок. Также в беспилотники и военное применение искусственного интеллекта,

повышение зарплаты военным на 5 – 7%, чтобы улучшить набор и удержание кадров,

сокращение гражданских программ на 10% (до 660 миллиардов долларов), по сравнению с 2026 годом,

13 миллиардов долларов просят на добычу критических минералов в США,

бюджет NASA сократить на 23% до 18,8 миллиарда долларов. Однако предусмотрено дополнительное финансирование программы высадки на Луну,

уменьшить взносы в ООН и другие международные организации на 2,7 миллиарда долларов,

урезать финансирование международных программ на 30% до 35,6 миллиарда долларов, а USAID могут ликвидировать.

Издание отмечает, что уменьшение расходов на гражданские программы коснется, в частности, здравоохранения, социальных услуг и жилья.

Впрочем, в документе ничего не сказано о помощи для Украины. Сейчас это только проект бюджета, а окончательное решение принимает Конгресс. А некоторые демократы уже раскритиковали сокращение расходов на внутренние программы, пишет Reuters.

