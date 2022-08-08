В Украине появится Бюро санкционной политики: что известно о новом органе при СНБО

В Украине при Совете национальной безопасности и обороны планируется создать Бюро санкционной политики. Правительственный комитет рассмотрел доработанный соответствующий законопроект.

Бюро санкционной политики согласно законопроекту является рабочим органом СНБО. Он будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины.

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Что известно о Бюро санкционной политики

Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мерам в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО.

Аппарат Совета – "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено основать согласно законопроекту.

Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов,

– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Аппарата СНБО Андрей Зюзь.

Он отметил, что участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства. После этого он будет направлен в Верховную Раду.

Санкции мира против россии: главное

Федеральный совет Швейцарии решил принять дополнительные санкции против агрессора, поскольку россияне не прекращают преступления против Украины.

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