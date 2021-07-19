Это бюрократическая формальность, – Железняк о внеочередном заседании Верховной Рады

Верховная Рада соберется 20 июля на еще одно внеочередное заседание, чтобы разблокировать для подписания ряд законопроектов относительно судебной реформы. Однако все это будет лишь бюрократической формальностью.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. В течение заседания нардепы должны рассмотреть 10 проектов постановлений.

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Почему заседание является формальностью

По словам Железняка, законопроекты будут касаться Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и реформы Укроборонпрома. Однако эти постановления не требуют принятия.

Даже если за них проголосует несколько человек, то этого будет достаточно, чтобы их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем и Владимир Зеленский.

Это фактически больше бюрократическая формальность чем полноценное заседание Верховной Рады,

– заявил Железняк.

Депутат также отметил, что от этого заседания парламента не стоит ждать каких-то решений.

Разумков подписал распоряжение

Спикер парламента уже подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 20 июля. Однако Разумков поручил его провести своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Заседание парламента состоится в 14: 00.

Это будет последнее заседание 5 сессии Верховной Рады, которая закончится 23 июля. Следующая сессия начнется 7 сентября. Однако депутаты еще соберутся во время Крымской платформы, а также проведут торжественное заседание в честь Дня Независимости.

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Железняк рассказал о внеочередном заседании Верховной Рады: смотрите видео

Что этому предшествовало