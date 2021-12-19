"Бла-бла-бла" не нужны: Кулеба призыва Запад озвучить, как именно там готовы наказать Россию
Источник:The Washington Post
Запад должен четко сказать России, что именно ее ждет в случае новой агрессии против Украины. Чтобы Кремль не сомневался в серьезности последствий.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Интервью с ним опубликовало 18 декабря американское издание.
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Москва не должна сомневаться в последствиях нападения на Украину
Страны Запада должны четко объявить, какие шаги предпримут, если Россия решится на масштабное вторжение в Украину. Чтобы в Москве не было сомнений, сколь серьезными будут последствия.
С таким призывом выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как отметили в издании, "отсутствие деталей в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе может создать у российских чиновников сомнения в серьезности обещаний Запада действовать в ответ (на агрессию против Украины, – 24 канал)".
Кулеба высказался проще:
Они (в России – 24 канал) подумают, что мы просто "бла-бла-бла".
Здесь уместно будет напомнить, что Россия озвучила требования США и НАТО – прекратить любую экспансию на Восток. Это значит, что Кремль хочет руками НАТО же закрыть двери в Альянс Украине.
Как на позицию России реагирует мир
- У НАТО есть последовательная позиция: Россия не влияет на решение Альянса и стран, желающих вступить в него.
- В Вашингтоне, хотя и назвали неприемлемыми некоторые предложения России относительно "гарантий безопасности", в целом готовы их обсудить.
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