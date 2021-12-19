"Бла-бла-бла" не нужны: Кулеба призыва Запад озвучить, как именно там готовы наказать Россию

Запад должен четко сказать России, что именно ее ждет в случае новой агрессии против Украины. Чтобы Кремль не сомневался в серьезности последствий.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Интервью с ним опубликовало 18 декабря американское издание.

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Москва не должна сомневаться в последствиях нападения на Украину

Страны Запада должны четко объявить, какие шаги предпримут, если Россия решится на масштабное вторжение в Украину. Чтобы в Москве не было сомнений, сколь серьезными будут последствия.

С таким призывом выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметили в издании, "отсутствие деталей в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе может создать у российских чиновников сомнения в серьезности обещаний Запада действовать в ответ (на агрессию против Украины, – 24 канал)".

Кулеба высказался проще:

Они (в России – 24 канал) подумают, что мы просто "бла-бла-бла".

Здесь уместно будет напомнить, что Россия озвучила требования США и НАТО – прекратить любую экспансию на Восток. Это значит, что Кремль хочет руками НАТО же закрыть двери в Альянс Украине.

Как на позицию России реагирует мир

У НАТО есть последовательная позиция: Россия не влияет на решение Альянса и стран, желающих вступить в него.

В Вашингтоне, хотя и назвали неприемлемыми некоторые предложения России относительно "гарантий безопасности", в целом готовы их обсудить.

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