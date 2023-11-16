Пора открывать Black box: что там было и что наделало россиянам
16 ноября 2023, 15:32Читати новину українською
Источник:Вернись живым
Украинские военные показали, что было у Black box. За первые 8 месяцев 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб более чем на 900 миллионов долларов
Боец одного из спецподразделений ГУР с позывным "Колибри" открыл Black Box. Оказалось, что там боражирующий боеприпас "Бобер" с дальностью до 800 километров.
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Не единственная составляющая
Боеприпас "Бобер" – не единственная составляющая "коробки", хотя уже о нем можно рассказать многое.