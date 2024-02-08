Благодарен всем, кто рядом, - Залужный сделал заявление после встречи с Зеленским

Главнокомандующий Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский 8 февраля провели встречу. После нее Залужный отметил, что это был важный и серьезный разговор.

В то же время Зеленский сообщил, что разговор касался потребности в обновлении руководства украинского войска. Президент поблагодарил Залужного за два года обороны страны.

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Залужный о разговоре

Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что битва продолжается и ежедневно меняется. По его словам, задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Именно поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также – ради победы.

Главнокомандующий отметил, что разговор с президентом был важным и серьезным.

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины,

– написал он.

Залужный заявил, что гордится каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины – всеми солдатами, сержантами и офицерами. Он добавил, что склоняет голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Всех их помнят – месть будет.

Другие заявления после разговора