Благодаря успехам ВСУ: оккупанты стали реже обстреливать Харьков из артиллерии

Вооруженные силы России заметно снизили количество артиллерийских обстрелов Харькова. Уменьшение артобстрелов связано с боевыми успехами Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты трижды обстреляли Харьков из артиллерии

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение 29 апреля россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии. По его словам, количество таких обстрелов уменьшилось благодаря ВСУ.

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За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются,

– заявил Синегубов.

В результате обстрелов ранен человек

Глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне продолжили обстрелы Харькова ночью. Под огнем неприятеля оказались крайние восточные жилые районы Салтовка и Северная Салтовка.

В результате вражеских ударов, к сожалению, один человек получил ранения.

Изюм остается горячей точкой

Синегубов сообщил, что Изюм остается горячей точкой в Харьковской области. По информации главы Харьковской ОВА, россияне предпринимали попытку вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое.

Сообщается, что у войск агрессора не было успеха, поскольку ВСУ держат оборону и наносят значительные потери врагу.

Ситуация в Харькове: коротко

Российские военные непрерывно обстреливают Харьков, нанося удар по гражданским. В ночь на 30 апреля сообщали о звуках взрывов.

Украинским защитникам и защитницам удалось освободить село Русская Лозовая. Это – стратегически важный населенный пункт, из которого оккупанты били по Харькову.

Сообщалось, что эта победа ВСУ обезопасит харьковчан от дальнейших обстрелов российской артиллерии с северной стороны Харькова.

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