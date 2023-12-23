"Семья – союз мужчины и женщины": УГКЦ не будет благословлять ЛГБТ-пары
Источник:УГКЦ
Украинская греко-католическая церковь не будет благословлять однополые пары даже несмотря на разрешение Папы Римскому. В структуре заявили, что у Декларации нет правовой силы для восточных славян.
Там добавили, что семьей называется союз между мужчиной и женщиной. УГКЦ отметила, что разрешение на благословение ЛГБТ не касается их.
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Благословения от УГКЦ не будет
УГКЦ отреагировала на декларацию Fiducia Supplican, предусматривающую разрешение на благословение однополых пар. Там заявили, что у нее нет юридической силы для верующих их церкви, поскольку она касается латинской, а не восточных католических.
Она не рассматривает вопрос католической веры или морали, в ней не приводятся никакие предписания Кодекса канонов для восточных церквей и не упоминаются восточные христиане. Декларация касается чисто латинской церкви и не имеет правовой силы для верных УГКЦ,
– сообщили в УГКЦ.
В УГКЦ утверждают, что значение понятия "благословения" в УГКЦ и Латинской Церкви отличные. По традициям византийского обряда понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ по поводу определенного вида поступков, молитвенно-аскетических практик, в частности отдельных видов поста и молитвы.
Очевидно, что благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной, – сообщил глава УГКЦ Святослав.
Украинская греко-католическая церковь написала, что они избегают двусмысленных жестов, высказываний и понятий, которые искажали или искажали Божье слово и учение Церкви.
Легализация благословения ЛГБТ
- Папа Римский Франциск 18 декабря одобрил право на пастырское значение благословений. Таким образом, католическая церковь будет благословлять тех, кто "не живет по нормам христианской нравственной доктрины, но смиренно просит быть благословенными".
- При этом учение при браке осталось неизменным – то есть гомосексуальные пары по-прежнему не имеют разрешения на венчание. ЛГБТ-парам разрешены "спонтанные благословения, которые больше похожи на жесты народного благочестия".
- Особый акцент в документе сделан на том, что молитвы и жесты во время благословения не должны напоминать супружеские – чтобы не было "путаницы" и не называли "браком".