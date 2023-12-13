Где хранить продукты при выключении электроэнергии: советы на случай блекаута

С наступлением зимнего периода украинцы готовятся к возможным атакам от России на объекты энергетической инфраструктуры. Несмотря на то, что украинцы уже проходил экспресс-курс жизни в условиях постоянных отключений электроэнергии, следует знать, где можно хранить продукты питания в случае блекаута.

В Украине возможны отключения света из-за российских обстрелов. О том, где можно оставить продукты питания, чтобы сохранить их свежими при выключении электроэнергии, пишет 24 Канал.

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Как сохранить продукты без света

Чтобы сохранить качество скоропортящихся продуктов, можно налить в таз воды, поместить пакеты со льдом или бутылки с замороженной водой. Затем следует поставить в него ведро с быстро портящимися продуктами и накрыть крышкой. А на крышку следует положить полотенце таким образом, чтобы его концы опускались в воду.

Одним из советов, которые помогут сохранить вашу еду, это использовать "Ледовник", как альтернативу холодильнику в частном доме.

"Ледовниками" называют хранилища, которые чаще всего обустраивали в погребе. Для этого наши предки делали углубления, огораживали дно и стены досками или фанерой, ставили деревянный ящик меньшего периметра. Свободное пространство между досками и ящиком заполняли льдом, после чего использовали в качестве морозильной камеры.

В случае отсутствия погреба, такой "ледник" можно совершить на улице. Однако, в таком случае необходимо вырыть яму в земле, поставить в нее ведро, а свободное пространство обложить льдом.

Основные правила, чтобы оставить продукты свежими

Стоит реже открывать дверцу холодильника, чтобы внутри оставался холодный воздух. Кроме того, можно держать в морозилке несколько бутылок с замороженной водой. Ими можно обложить мясо. Так, оно будет размораживаться медленнее.

Используйте природное охлаждение. Воспользуйтесь естественным холодом в ночное время и поместите предметы на улице в безопасном контейнере, если температура достаточно низкая.

Лишним не будет и запастись консервами, сухофруктами, орехами и другими продуктами длительного хранения. Эти продукты не требуют охлаждения и не портятся в течение длительного периода.

Что можно приобрести в магазине, чтобы переждать период отключения электроэнергии