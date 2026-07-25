Масштабный блекаут в Грузии: большие города второй день оказались без света

Грузию внезапно охватил масштабный энергетический кризис, парализовавший жизнь в крупнейших населенных пунктах. Тысячи людей оказались в сплошной тьме из-за непредсказуемой системной аварии.

Ее причины пока неизвестны. Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода" .

Что известно о блекауте в Грузии?

По данным СМИ, электричество исчезло почти одновременно в разных частях страны около 00:10 по местному времени. Наиболее заметные последствия ощутили крупные города, где ночная жизнь буквально замерла. В то же время в Тбилиси возникли перебои с водоснабжением из-за остановки насосных станций.

Кроме Тбилиси, без электроснабжения остались Батуми, Кутаиси, Телави, Гори, Хашури, Рустави и другие крупные города. В столице мгновенно прекратили работу светофоры – это создало дополнительные трудности на ночных улицах. В то же время, по словам местного журналиста Николая Левшица, мобильный интернет продолжает работать, поэтому люди могут оставаться на связи.

По официальным данным грузинской Государственной электроэнергетической системы уже в 00:18 фиксировали резкое падение потребления электроэнергии. Показатели обрушились с 1860 до 564 мегаватт, что свидетельствует о масштабном сбое в энергосети.

Некоторые абоненты в Тбилиси получили короткие SMS от энергетической компании Telasi. В сообщении говорилось об аварии в сети, из-за которой пропал свет. Компания отметила, что ориентировочное время возобновления электроснабжения – 02:25.

Что говорят о причинах блекаута в Грузии?

Ни Государственная электроэнергетическая система, ни компании Telasi и Energo-Pro не предоставили публичных официальных объяснений по причинам масштабного инцидента. Местные журналисты предполагают, что энергосистема пока не может полноценно обеспечить электроэнергией ключевые распределительные компании.

Радио Свобода сообщила, что связались по меньшей мере с:

четырьмя государственными учреждениями;

двумя энергетическими компаниями;

тремя мобильными операторами.

Однако они не смогли получить ответ на вопрос, ставший причиной отключения.

Я не получал никакой информации ни до, ни после отключения электроэнергии. Кроме того, она исчезла странным образом: свет погас, а приборы начали гудеть. Я был очень испуган,

– рассказал местный житель.

Через 10 часов с момента крушения электроснабжения возобновили, но официального ответа на вопрос – что стало причиной одного из самых больших отключений электроэнергии в новейшей истории Грузии – до сих пор нет, говорят журналисты.

Что известно об Ингурской ГЭС?

Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония сказал, что не видел столь масштабной аварии с 1990-х годов. Отметим, что Ингурская ГЭС является крупнейшей электростанцией Грузии и производит около трети электроэнергии страны.

Ее мощность составляет 1300 мегаватт. Ингурская ГЭС производит около трети электроэнергии для Грузии.

Плотина расположена на территории, контролируемой Грузией, в то время как турбины находятся под фактическим контролем оккупированной Абхазии. С 1990-х годов действует принцип, примерно 60% производимой энергии получает Грузия, а 40% Абхазия. Хотя на практике это соотношение часто изменяется из-за увеличения потребления Абхазией.

Параллельно с блекаутом по всей контролируемой территории Грузии, в оккупированной Россией Абхазии также были отключения. Так называемое Министерство энергетики Абхазии написало в своем телеграмм-канале в 00:47, что отключение электроэнергии связано с Ингурской ГЭС.

Такую большую аварию так просто не расследуешь, нам приходится записывать все схемы, напряжения, частоты, последовательность операций, а затем анализировать. Когда мы это сделаем, опубликуем информацию. Пока могу только сказать, что агрегаты исправны и работают,

– сообщил директор ГЭС.

Ранее в сети вроде бы от имени Государственной электросистемы распространялось заявление, что причиной блекаута стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию. Однако компания опровергла эту информацию .