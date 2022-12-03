Как Киев будут снабжать водой в случае блекаута

Мэр столицы рассказал, как город будет снабжать киевлян водой в случае полного блекаута. В случае перебоев с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды.

Сначала стоит напомнить, что в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, которые питаются от генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду. Однако город также позаботился о том, чтобы горожане были с водой.

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Как киевлян будут снабжать водой

В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам. Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и 6 бюветов "Киевводоканала" на левом берегу.

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.

Киев будет жить даже во время блекаута

Информацию о том, где расположен ближайший к вашему дому бювет и статус его подключения к электроэнергии можно найти на карте бюветов.