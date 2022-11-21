Нужно ли выезжать из Украины через возможный блэкаут: что говорят у Зеленского

В Украине все чаще говорят о возможном полном блэкауте. Нужно ли уезжать из страны в этот момент – рассказали в Офисе Президента.

Так, в ОП надеются, что такого сценария, как выезжать из Украины, удастся избежать. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

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Нужно ли уезжать из Украины в случае полного блэкаута

По словам Тимошенко, уезжать из страны точно никуда не нужно:

Потому что вчера в информационном пространстве был просто взрыв выезда. Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это делаем,

– отметил заместитель главы ОП.

Тимошенко подчеркнул, что есть понимание, как работают спасатели и областные власти, – они готовятся разворачивать пункты обогрева. Параллельно работают энергетики для того, чтобы в течение суток, двух или трех чинить энергосистему.

"Все зависит от ситуации, действительно, относительно ракетных обстрелов, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и стабилизируем", - добавил Тимошенко.

Возможен блэкаут в Украине: последние новости

Ранее в ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Впрочем, это произойдет в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров рассказал о текущем состоянии мобильной сети в Украине и дал несколько прогнозов по поводу того, какой будет ситуация в случае полного и длительного отключения энергии.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров рассказал о текущем состоянии мобильной сети в Украине и дал несколько прогнозов по поводу того, какой будет ситуация в случае полного и длительного отключения энергии. Премьер Денис Шмигаль заявил, что сейчас почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По его словам, такая ситуация происходит в результате повреждений критической инфраструктуры страны.

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