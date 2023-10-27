Времени маловато, но вы еще успеваете: советы, которые помогут подготовиться к блекауту

Никто не может предсказать будущие действия российских захватчиков. Не исключаем, что враг снова будет бить по энергетической инфраструктуре, чтобы погрузить Украину в темноту. Следовательно, следует понимать, как пережить блекаут.

Доподлинно неизвестно, когда враг будет наносить массированные удары. Следовательно, мы призываем не медлить и уже начать готовиться к возможным блекаутам. Сейчас это легче сделать по меньшей мере потому, что нет ажиотажа и есть возможность приобрести то, что может понадобиться вам, чтобы пережить отключение света.

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Советами поделились городские власти Киева. Она собрала советы, которые помогут каждому из нас пережить блекауты. Узнайте, что нужно сделать.

Как подготовиться к блекаутам

1. Сделайте запас воды. Речь как о питьевой, так и технической. Рассчитайте их так: на взрослого человека в сутки понадобится 3 литра питьевой воды и 10 – 12 литров технической. Сделайте запасы по меньшей мере на трое суток. По этой ссылке можно найти карту бюветов в Киеве.

2. Сделайте запас еды. Речь идет о продуктах, которые не будут портиться без холодильника и не требуют электроэнергии, чтобы их приготовить. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать крутым кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.



Какие продукты стоит купить / Инфографика 24 Канала

3. Зарядите источники питания. Речь идет о павербанках и зарядных станциях.

4. Запаситесь источниками света. Сделайте запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и прочего, что обеспечит вас светом в доме.

5. Домашняя аптечка. Следует заглянуть в домашнюю аптечку и убедиться, что в ней есть все необходимые лекарства.

6. Радио. Вам необходимо иметь FM-радио, работающее на батарейках. Его роль может выполнять также рация.

7. Газовая горелка. Вам следует также подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте. По этой ссылке можно ознакомиться с правилами хранения и использования ими.

8. Пожарная сохранность. Важно также позаботиться о ней. В вашем доме должен быть огнетушитель. Его следует хранить возле мест, где вы будете пользоваться горелкой или зажигать свечи.

9. Поменяйте лампочки. Также стоит в доме обычные лампы накаливания поменять на LED. Это позволит вам снизить потребление электроэнергии.

10. Позаботьтесь о тепле в доме. Возможно, часами не будет возможности обогревать дом. Чтобы не убегало тепло, следует заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию окон. Также советуют поместить меж стенкой и батареей алюфом.

11. Теплые вещи в доме. Также стоит позаботиться, чтобы в вашем доме были теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для ваших домашних питомцев.

12. Безопасность на улице. Кроме того, стоит позаботиться о собственной безопасности, когда будет выходить на улицу в темное время дня. На вас должна быть светорефлекторная одежда или светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.



Что должно быть в доме перед блекаутом / Инфографика 24 Канала

Во время блэкаутов будут работать пункты обогрева. Призываем вас ознакомиться с картой в своем населенном пункте, чтобы знать, куда можно прийти зарядить устройства, согреться и выпить теплого чая.

Напоследок не забывайте, что важно не паниковать. В случае блекаута паника – не помощник. Подходите к проблеме с холодным умом и помните, что в самые темные времена лучше всего видны светлые люди.