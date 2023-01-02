Блекаут в Украине все еще возможен, – Минэнерго о постоянных обстрелах энергосистемы
Источник:Минэнерго
Германа Галущенко объяснил, что блекаут в Украине теоретически все еще возможен. Однако рассказал, что именно делают энергетики, дабы этого не допустить.
По словам Министра энергетики Украины, у них есть набор технических решений, чтобы система работала стабильно. Более того, он сказал, какой может быть ситуация со светом до конца отопительного сезона.
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Возможен ли блекаут в Украине
Герман Галущенко рассказал, что наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами.
Блекаут в Украине возможен теоретически, однако энергосистема постоянно доказывает свою устойчивость на протяжении почти трех месяцев массированных атак,
– заявил министр.
Добавил, что он уверен – система удержится и дальше при дальнейших вероятных атаках врага. В частности, рассказал, какие наработки уже есть для ее стабильной работы. Речь идет о:
- технических решениях, обеспечивающие стабильность работы энергосистемы: как генерации, так и передачи электричества;
- ряде решений как с точки зрения физической защиты энергообъектов, так и технической балансировки системы. Они уже доказывают свою эффективность.
Однако министр объяснил, что до конца отопительного сезона людям следует рассчитывать на то, что будут действовать графики ограничения электроснабжения. Причина – значительные повреждения как генерации, так и систем передачи света.
Над какими графиками работают в министерстве
Основная наша цель – сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения – соблюдали графики отключений,
– заверил Герман Галущенко.
Он подтвердил, что сейчас есть нарушения со стороны операторов систем распределения. Однако пообещал, что данные о них будут публичными. Пока же принимаются меры, чтобы свет подавали людям справедливо по графикам.
Министр заверил, что соблюдение графиков мониторят Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Госэнергонадзор, Служба безопасности Украины.
Ситуация в энергосистеме Украины: коротко
- Россия атаковала Украину в канун нового года и непосредственно в новогоднюю ночь. По данным Укрэнерго, сутки против 1 января были сложными из-за вражеских атак.
- Тогда энергетики делали все, чтобы дать людям свет на праздник. Так, электричество людям предоставили, благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Именно поэтому со светом 2023 год встретили в Киеве и Одессе, где ситуация одна из самых трудных.
- Однако тогда в Укрэнерго просили людей помнить о необходимости экономить свет. И уже 2 января Украина вынуждена вернуться к графику отключения света. В частности, в Киеве будут действовать экстренные отключения, во Львове – плановые. Подробнее о ситуации в разных регионах читайте за ссылкой.