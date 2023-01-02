Блекаут в Украине все еще возможен, – Минэнерго о постоянных обстрелах энергосистемы

Германа Галущенко объяснил, что блекаут в Украине теоретически все еще возможен. Однако рассказал, что именно делают энергетики, дабы этого не допустить.

По словам Министра энергетики Украины, у них есть набор технических решений, чтобы система работала стабильно. Более того, он сказал, какой может быть ситуация со светом до конца отопительного сезона.

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Возможен ли блекаут в Украине

Герман Галущенко рассказал, что наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами.

Блекаут в Украине возможен теоретически, однако энергосистема постоянно доказывает свою устойчивость на протяжении почти трех месяцев массированных атак,

– заявил министр.

Добавил, что он уверен – система удержится и дальше при дальнейших вероятных атаках врага. В частности, рассказал, какие наработки уже есть для ее стабильной работы. Речь идет о:

технических решениях, обеспечивающие стабильность работы энергосистемы: как генерации, так и передачи электричества;

ряде решений как с точки зрения физической защиты энергообъектов, так и технической балансировки системы. Они уже доказывают свою эффективность.

Однако министр объяснил, что до конца отопительного сезона людям следует рассчитывать на то, что будут действовать графики ограничения электроснабжения. Причина – значительные повреждения как генерации, так и систем передачи света.

Над какими графиками работают в министерстве

Основная наша цель – сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения – соблюдали графики отключений,

– заверил Герман Галущенко.

Он подтвердил, что сейчас есть нарушения со стороны операторов систем распределения. Однако пообещал, что данные о них будут публичными. Пока же принимаются меры, чтобы свет подавали людям справедливо по графикам.

Министр заверил, что соблюдение графиков мониторят Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Госэнергонадзор, Служба безопасности Украины.

Ситуация в энергосистеме Украины: коротко