Киевляне смогут получать уведомления об отключении света: как настроить функцию
Источник:Киев Цифровой
Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и нанести удары по объектам энергоинфраструктуры. В этот раз украинские коммунальные службы подготовились и разработали соответствующие функции.
Жители Киева смогут узнать об отключении света в приложении. Для этого необходимо настроить приложение.
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Приложение можно сделать удобным для себя
Сейчас стабилизационные меры не применяются, однако если это произойдет, то узнать можно будет через приложение Киев Цифровой.
Для того, чтобы настроить функцию, необходимо обновить приложение, добавить адрес и получать уведомления о свете:
- Открывайте коммунальные услуги ДТЕК Свет.
- Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
- Получайте уведомления и просматривайте актуальный график отключений в любой момент.
Как только оператор ДТЭК Киевские электросети узнает о стабилизационных или экстренных отключениях, возобновлении энергоснабжения или изменениях в графике, вы сразу получите уведомление.
В приложении также можно настроить режим "не беспокоить ночью".
Повлияла ли ракетная атака на работу энергосистемы
- В ночь на пятницу, 8 декабря, российские оккупанты выпускали ракеты по нашему государству. Впоследствии в эфире национального телемарафона замминистра энергетики Светлана Гринчук ответила, привела ли эта атака к проблемам в энергетической отрасли.
- По словам чиновника, нет информации о пострадавших энергообъектах в результате этого обстрела. Однако ранее захватчики атаковали теплоэлектростанции в прифронтовых районах.
- Замглавы Минэнергетики констатировала, что два энергоблоки выпали с работы на соответствующих тепловых станциях – проходят ремонтные работы. В то же время, очередная интенсивная атака на энергоинфраструктуру может начаться в любой момент.