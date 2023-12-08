Киевляне смогут получать уведомления об отключении света: как настроить функцию

Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и нанести удары по объектам энергоинфраструктуры. В этот раз украинские коммунальные службы подготовились и разработали соответствующие функции.

Жители Киева смогут узнать об отключении света в приложении. Для этого необходимо настроить приложение.

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Приложение можно сделать удобным для себя

Сейчас стабилизационные меры не применяются, однако если это произойдет, то узнать можно будет через приложение Киев Цифровой.

Для того, чтобы настроить функцию, необходимо обновить приложение, добавить адрес и получать уведомления о свете:

Открывайте коммунальные услуги ДТЕК Свет.

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

Получайте уведомления и просматривайте актуальный график отключений в любой момент.

Как только оператор ДТЭК Киевские электросети узнает о стабилизационных или экстренных отключениях, возобновлении энергоснабжения или изменениях в графике, вы сразу получите уведомление.

В приложении также можно настроить режим "не беспокоить ночью".

Повлияла ли ракетная атака на работу энергосистемы