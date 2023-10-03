Какую зиму следует ожидать украинцам: в ГУР дали прогноз
Осенью и зимой 2023 – 2024 российская армия попытается снова ударить по энергетической инфраструктуре нашего государства. Потому холодный период времени в Украине точно нельзя будет назвать легким.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что наших граждан ждет очередная борьба, передает 24 Канал.
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Юсов спрогнозировал зиму 2023 – 2024 годов в плане энергетики
Андрей Юсов отметил, что предстоящая зима также пройдет в борьбе, как и прошла холодная пора. Однако он заверил, что и эта борьба наше государство обязательно победит.
Конечно, сказать вам, что она (зима в Украине – 24 Канал) будет легкой, никто не отважится. Это было бы неправдой,
– подчеркнул он.
Однако представитель ГУР МО отметил, что наше государство и народ должны готовиться к зиме и бороться с этим холодным временем.
Украина готовится к возможным блэкаутам
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- До этого командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил о планах создать увеличенное количество мобильных огневых групп в северном регионе страны. Этот стратегический шаг, прежде всего, обеспокоен потенциальными атаками на энергетическую инфраструктуру нашей страны.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил осуществление комплексных мер безопасности энергетических объектов страны Кроме того, правительство успешно расширило мощности для импорта большего количества мегаватт из Европейского Союза в случае любых потенциальных сбоев в критической инфраструктуре.
- Вместе с тем председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил общественность, что намерений создавать графики отключения электроэнергии нет. Он подчеркнул, что планы по чрезвычайным ситуациям будут разработаны оперативно, если возникнет такая необходимость.