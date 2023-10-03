Какую зиму следует ожидать украинцам: в ГУР дали прогноз

Осенью и зимой 2023 – 2024 российская армия попытается снова ударить по энергетической инфраструктуре нашего государства. Потому холодный период времени в Украине точно нельзя будет назвать легким.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что наших граждан ждет очередная борьба, передает 24 Канал.

К теме Временные отключения и блэкауты: готова ли энергосистема к зиме

Юсов спрогнозировал зиму 2023 – 2024 годов в плане энергетики

Андрей Юсов отметил, что предстоящая зима также пройдет в борьбе, как и прошла холодная пора. Однако он заверил, что и эта борьба наше государство обязательно победит.

Конечно, сказать вам, что она (зима в Украине – 24 Канал) будет легкой, никто не отважится. Это было бы неправдой,

– подчеркнул он.

Однако представитель ГУР МО отметил, что наше государство и народ должны готовиться к зиме и бороться с этим холодным временем.

Украина готовится к возможным блэкаутам